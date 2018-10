Von Peter Lahr

Neidenstein. Wie vielfältig Heimat klingen kann, demonstrierte Pianist Bogdan Alexander, als er am Dienstagabend die Präsentation des neuen RNZ-Heimatkalenders "Unser Land 2019" in der Neidensteiner Von-Venningen-Halle begleitete. Von Chopin bis zu den Beatles reichte die Bandbreite des Musikers.

Damit kam er nahe heran an die thematische Vielfalt des "Heimatbuchs in Fortsetzungen". Die Herausgeber Karl Heinz Neser, Gerhard Layer und Karl Wilhelm Beichert stellten die 34. Ausgabe des Kalenders vor. Die letzten 29 erschienen unter der Ägide der Rhein-Neckar-Zeitung mit Schriftleiter Layer, der bis vor Kurzem die Mosbacher RNZ-Redaktion führte.

Der Präsentationsort sowie das Thema des Festvortrags von Gerrit Volk waren einem Jubiläum geschuldet: Neidenstein kann 2019 auf 700 Jahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung zurückblicken. Bürgermeister Frank Gobernatz stellte die 1800 Einwohner zählende Gemeinde vor. Als "bekennende Leser" hielten Achim Brötel, Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, sowie RNZ-Verlegerin Inge Höltzcke Grußworte. Letztere gab sich zuversichtlich, was die Zukunft des "schmucken Kleinods" angehe. Auch nach Schließung der Buchener Druckerei "Rhein-Neckar Druck" zum Jahresende werde man eine Lösung finden.

"Wir haben keinen Mangel an Autoren -und das ist auch gut so", betonte Karl Heinz Neser. Das von 81 Ehrenamtlichen verfasste Buch sei ein "Vorzeigeprodukt" für die RNZ. "Hauptmerkmal und historischer Ursprung von Neidenstein ist die Burg", erklärte Bürgermeister Frank Gobernatz. Sein Dank galt auch Autor Werner Diefenbacher, der die Veranstaltung nach Neidenstein "geholt" habe.

Er komme zwar aus Köln, doch sei seine Familie seit drei Generationen fest in Neidenstein verwurzelt, erklärte Gerrit Volk seine Motivation, über den Ort zu forschen. "Es wird ein reiner Werbeblock", scherzte der Wahl-Rheinländer, bevor er die Ortsgeschichte anhand ausgesuchter "Highlights" passieren ließ. Älteste Funde auf der Gemarkung stammten von den Kelten und Römern.

"Es lohnt sich, die Burg zu besuchen", kam der Redner schnell ins Mittelalter. Auf der nie zerstörten Burg könne man das Lilienschwertwappen der Herren von Venningen entdecken. Im Ort stünden noch viele Bauernhäuser, die während eines ungewöhnlichen Baubooms Ende des 18. Jahrhunderts entstanden. Im 19. Jahrhundert waren 40 Prozent der Bewohner jüdischen Glaubens.

Gerhard Layer bedankte sich beim langjährigen Autor Volk für das so bündige wie fundierte Referat und wartete mit einer Neidensteiner Anekdote auf - gefunden in Rudolf Lehrs "Kurpfälzer Anekdotenschatz". Da wurde der "Scheppschenkel", ein recht vorwitziger "Neidensteiner Schlauberger", vom Feldschütz in flagranti beim "Kirschen-Stupfeln" erwischt und wunderte sich schlitzohrig darüber, dass es in dem noch gar nicht abgeernteten Baum so voll hänge. "Voller Früchte in übertragenem Sinn" sei auch der neue Jahrgang von "Unser Land", so Layer. Den Leser erwarteten kleine Chroniken und große Ereignisse, feine Verskunst und tiefe Einsichten, Amüsantes und Biografisches.

Ganz bewusst erinnere man auch an beschämende Episoden unserer Geschichte. Denn Identität könne nicht durch Leugnen und Vergessen entstehen - wie Aleida und Jan Assmann erst am Sonntag bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels erklärten. "Heimat muss offen sein für Neues und Fremdes", laute die Botschaft der "Chronik in Fortsetzungen".

"Unser Land macht glücklich", sagte Brötel. "Wer einmal angefangen hat zu lesen, kann nicht mehr aufhören", warnte Inge Höltzcke, die zusammen mit RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel gekommen war. Da sie Biografien liebe, habe es ihr der Lebensbericht der "Straßenwartin" Maria Luise Henn besonders angetan. Trotz vieler widriger Umstände habe diese arme, unbekannte Frau nie aufgegeben: "Sie ist keine Youtuberin. Aber für mich ist sie eine Heldin", unterstrich Höltzcke.

"Es ist eine große Befriedigung, die eigene Arbeit gedruckt zu sehen", sprach Karl Wilhelm Beichert in seinen Dankesworten vielen Autoren aus der Seele.

Info: "Unser Land. Heimatkalender für Neckartal, Odenwald, Bauland und Kraichgau 2019", ISBN 978-3-936866-67-4, 320 Seiten, 11,80 Euro. Ab sofort auch in allen RNZ-Geschäftsstellen erhältlich.