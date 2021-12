Von Carsten Blaue

Heidelberg. Nicht jeder weiß vielleicht noch, welche Themen die Welt an seinem Geburtstag bewegten. Oder was am Hochzeitstag für Schlagzeilen sorgte. Dabei besteht zwischen einem ganz persönlichen Ehrentag – das kann zum Beispiel auch der Tag der Firmengründung oder des Eintritts in das Berufsleben sein – und dem, was an jenem Datum geschah, für jeden Menschen ein besonderer Zusammenhang. Die Rhein-Neckar-Zeitung knüpft diese Verbindung verlässlich seit dem 5. September 1945 durch ihre Berichterstattung und hält die Zeitgeschichte fest, die man jetzt auch verschenken kann. Im hochwertigen Nachdruck einer Titelseite oder Originalausgabe nach Wahl.

Es geht ganz einfach. Die Anfrage nach der Verfügbarkeit des Wunschdatums ist unter www.rnz.de/geschenkzeitung möglich oder telefonisch unter der Nummer 0 62 21 / 519.1300. Gerade bei Anfragen für Ausgaben aus den Anfangsjahren ist es allerdings möglich, dass nicht jeder Wunsch erfüllt werden kann – denn die RNZ erschien damals nur mittwochs und samstags.

Wird das Wunschdatum bestätigt, kann die Zeitung von den dafür zuständigen Experten aus dem digitalen Archiv gezogen und im Druckhaus der RNZ reproduziert werden. Die "Geschenkzeitung" entsteht also dort, wo täglich auch die aktuelle Ausgabe gedruckt wird – allerdings auf einer kleineren Druckmaschine und in kleinerem Format etwa von der Größe DIN A 3. Dafür verwenden die Drucker der Rhein-Neckar-Zeitung ein hochwertiges Papier, das die Anmutung der Zeitung hat.

Zuvor kann man auch noch entscheiden, in welchem Rahmen die historische Titelseite verschenkt werden soll. Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Denn die RNZ bietet dafür zwei hochwertige Rahmungen in Silber oder Gold an – edle und exklusive Hingucker für jeden Raum. Zwar ist die reproduzierte Titelseite auch ohne Rahmen zu haben. Wäre aber doch schade drum. Ergänzen kann man das wertvolle Zeitungsgeschenk auf Wunsch noch um einen Nachdruck der Originalausgabe vom Ehrentag zum Nachschmökern. Darin fehlen lediglich reine Anzeigenseiten, die nicht archiviert wurden. Die reproduzierte Originalausgabe wird überdies auch ohne die gerahmte Titelseite angeboten.

Bei der Bestellung einer "Geschenkzeitung" der RNZ sollte man stets bedenken, dass die Lieferzeit acht bis zehn Werktage beträgt. Dann wird diese per Post-Versand zugestellt – und einer außergewöhnlichen Überraschung, die sicher viel Freude macht, steht nichts mehr im Wege. Übrigens: Man kann sich auch selbst beschenken.

Info: Alle Informationen zu Angeboten, Bestellung und Preisen der RNZ-"Geschenkzeitung" unter www.rnz.de/geschenkzeitung oder telefonisch unter der Nummer 0 62 21 / 519.1300.