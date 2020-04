Von Stefan Hagen

London/Heidelberg. Die Enkel-Aktion der Rhein-Neckar-Zeitung zieht auch international immer weitere Kreise: Mittlerweile sind Grüße für die Großeltern aus Jordanien, Australien, Italien, den Niederlanden, der Schweiz, Frankreich, Schottland sowie aus den US-Bundesstaaten Kalifornien und Washington eingetroffen. Aktuell ist auch eine Botschaft aus England angekommen: Aus London schicken Wolfram, Fox und Orson ihrer Oma Adelheid per Plakat "eine weitere Maus für ihre große Sammlung" in die Heidelberger Altstadt.

Foto: privat

Die drei Jungs hoffen jetzt, die Großmutter in Germany bald wieder besuchen zu können. Momentan ist daran natürlich nicht einmal im Ansatz zu denken. Das Coronavirus hat auch Großbritannien fest im Griff, berichtet ihre Mutter Barbara. Die Familie wohnt in London unweit des Royal Free Hospital im Stadtteil Hampstead – ein großes Krankenhaus, das 1828 vom Wundarzt William Marsden gegründet wurde. Die Atmosphäre in der Gegend sei derzeit fast schon gespenstisch, hat die Londonerin festgestellt. "Die Straßen sind weitgehend leer, zu sehen sind fast nur Ambulanzfahrzeuge, die ab und zu ganz langsam und ohne Sirene auf dem Weg ins Krankenhaus sind", sagt Barbara gegenüber der RNZ.

Foto: privat

Die Fußgänger würden den Abstand von zwei Metern zueinander einhalten, zudem würden jetzt Kinder mit ihren Rollern, ohne sich umzuschauen, einfach auf die Straße fahren. "Das würde doch kein Großstadtkind unter normalen Umständen jemals machen." Und noch etwas sei wirklich ungewöhnlich: "Man hört in der Nähe von ansonsten dicht befahrenen Verkehrsstrecken jetzt sogar Vogelgezwitscher", sagt die Londonerin.

In der näheren Umgebung des Familienwohnsitzes befindet sich auch der Park Hampstead Heath, eine 3,2 Quadratkilometer große "grüne Lunge" im Norden Londons. Hier gibt es laut Wikipedia 25 größere Teiche und Gebiete mit alten Waldflächen, Sümpfen, Hecken und Grasflächen. Und vor allem hat man inmitten dieser Natur nicht das Gefühl, in einer Großstadt zu leben.

Foto: privat

Doch bei schönem Wetter würden jetzt Hubschrauber der Polizei wie "riesige Hummeln" über dem Gelände kreisen, beschreibt Barbara die aktuelle Situation. "Wir vermuten, dass man damit Picknick-Begeisterte und Sonnenanbeter so lange nerven will, bis sie endlich nach Hause gehen." Bei ihnen daheim laufe es bislang den Umständen entsprechend gut, betont die Londonerin.

"Wir arbeiten im Homeoffice, in Berufen, die relativ sicher sind", sagt Barbara. Im kleinen Garten könne man sich das Leben in der Freizeit zudem angenehm gestalten. Doch man werde von der Realität aber auch sehr schnell wieder eingeholt. Sie meint damit den Krankenwagen, der in ihrer Straße einen Nachbarn abgeholt hat, der vielleicht nie wieder zurückkehren wird ...