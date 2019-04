Von Harald Berlinghof

Ludwigshafen. "Nicht in die hinteren Wagen einsteigen", werden mögliche Fahrgäste auf Gleis 5 im Hauptbahnhof Ludwigshafen bei der Einfahrt des Doppelzugs der S 3 in Richtung Germersheim gewarnt. Für den hinteren Zug ist ein Wartungsintervall erreicht und deshalb wird er abgekoppelt. Der zweite Lokführer Thomas Schmidt übernimmt den hinteren Zug zur Rangierfahrt in Richtung S-Bahn-Werkstatt.

Zuvor gibt es noch einen kurzen Boxenstopp in der Abstellanlage, wo die Züge täglich je nach Bedarf im Innern gereinigt werden. "Je nachdem, wie intensiv die Reinigung sein muss, fahren wir schon auch mal schweres Gerät auf", meint Samer Srour, Vorarbeiter des Reinigungstrupps. Böden, Haltestangen und Fenster werden täglich geputzt. Vier Mann sind vier Stunden beschäftigt mit einem 67-Meter-Zug mit vier Waggons, vom Fachmann als "Wagenkästen" bezeichnet. Alle 48 Tage erfolgt als "Frühjahrsputz" eine intensive Haupt-Reinigung.

Ebenfalls täglich werden die Frischwassertanks neu gefüllt und menschliche Hinterlassenschaften auf den Toiletten mit Hilfe von Vakuum-Schläuchen entsorgt - Instandhaltungsalltag in Ludwigshafen. Die Außenwaschanlage mit gewaltigen Bürsten, vergleichbar mit einer Lkw-Waschanlage, durch welche die roten Züge alle zwei Wochen gefahren werden, ist gegenwärtig nicht in Betrieb. Bis Mitte 2020 entsteht eine neue Anlage.

Derzeit werden die Züge deshalb mit rollenden Behelfsanlagen gebürstet, in Karlsruhe durch die Waschanlage gefahren oder an den Wochenenden in der Werkstatthalle in Handarbeit saubergehalten. "Sauberkeit und Service spielen in den Zügen eine immer wichtigere Rolle", erklärt Werkstattleiter Heinz-Dieter Götz.

Zwei Drittel aller Arbeiten in der Werkstatthalle sind plan- und turnusmäßige Überprüfungen, etwa ein Drittel der Reparaturen wird durch Defekte verursacht. Nach 17.000 Kilometern Laufleistung erfolgt die "Nachschau" mit einer reinen Sichtprüfung, die etwa zwei Stunden dauert. Nach 33.000 Kilometern ist die "Erste Frist" fällig, dabei werden Verschleißteile wie Bremsbeläge oder die Klimaanlage geprüft und bei Bedarf repariert. Das wiederholt sich im Wechsel so lange, bis der Zug 1,65 Millionen Kilometer auf dem Buckel hat oder acht Jahre alt wird. Dann geht es zur großen Revision, den S-Bahn-TÜV.

180 Meter lang ist die Halle hinter dem Hauptbahnhof in Ludwigshafen, 34 Meter breit und 18 Meter hoch. Zwei Gleise liegen nebeneinander, sodass vier 67-Meter-Züge gleichzeitig in der Halle abgefertigt werden können. Insgesamt 116 Züge der Baureihe 425 werden in Ludwigshafen gewartet, gereinigt und repariert. 77 von ihnen sind S-Bahn-Züge der DB Regio Mitte, die täglich etwa 75.000 Reisende und Pendler transportieren. Jeder der Züge legt im Durchschnitt rund 150.000 Kilometer im Jahr zurück, was einer Entfernung von knapp vier Erdumkreisungen entspricht.

Bei der Einfahrt im Schneckentempo in die Halle werden die Beschäftigten in der Werkstatt akustisch und optisch gewarnt. In zwei Schichten sind hier im Herzen der Zuginstandhaltung etwa 75 Mitarbeiter beschäftigt. Einer von ihnen ist Thorsten Scherr, Fertigungsmeister. Er überwacht auch die Ultraschalluntersuchung der Radachsen. Haarrisse in Schweißnähten können so erkannt werden. Die beiden Gleise sind aufgeständert, damit die Techniker unter dem Zug arbeiten können. Ganze Drehgestelle kann man hier bei Bedarf wechseln.

Acht fahrbare Dacharbeitsstände, von den Beschäftigten umgangssprachlich als fliegende Teppiche bezeichnet, bewegen sich in fünf bis sechs Metern Höhe an dicken Stahlträgern hängend entlang der Züge. Von dort sind die Aufbauten, vor allem die Klimaanlagen, erreichbar.