Speyer. (lrs) Die Bekämpfung der Stechmücken am Rhein läuft Experten zufolge bisher erfolgreich. "In den meisten Kommunen entlang der Rheinschiene kommen in der Fläche Schnaken nicht oder nur marginal vor", sagte Norbert Becker, wissenschaftlicher Direktor der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs).

Insgesamt wurden nach Angaben des Experten rund 6000 Hektar behandelt, das entspricht einer Fläche von etwa 8400 Fußballfeldern. Die Kabs habe dazu zwei Helikopter und etwa 75 Tonnen Eisgranulat benutzt - 25 Tonnen mehr als 2017.

Das Eisgranulat enthält den biologischen Wirkstoff BTI, der den Darm der Mückenlarven zerstört und sie dadurch tötet. Das Einsatzgebiet der Kabs reicht vom Kaiserstuhl in Baden-Württemberg bis nach Hessen im Norden und Bingen im Westen. Mückenbekämpfung ist länderübergreifende Sache. "Hochwasser und Wärme haben die Entwicklung der Mücken begünstigt, deshalb hatten wir nur ein Zeitfenster von wenigen Tagen", sagte Becker. Entwarnung wollte er aber vorerst nicht geben.

Die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage ist ein Verein, der sich die Eindämmung der Stechmückenplage am Oberrhein auf die Fahnen geschrieben hat. Für die Kabs arbeiten etwa 40 Menschen, meist Biologen, mit Dauer- oder Zeitverträgen sowie 200 bis 300 Arbeitskräfte, die auf Stundenbasis im Einsatz sind. Sie erfassen bei einem Hochwasser das Aufkommen der Mückenlarven und bekämpfen die Stechmückenbrut mit biologischen Mitteln nach einer mit den Umweltbehörden festgelegten Strategie.

Mitglieder des Vereins sind 97 Gemeinden und Kreise am Oberrhein sowie die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Im Kontrollgebiet leben 2,7 Millionen Menschen auf etwa 6000 Quadratkilometern. Der Etat des Vereins beträgt rund vier Millionen Euro und wird über gestaffelte Umlagen aufgebracht, die sich an der Einwohnerzahl der beteiligten Kommunen orientieren.