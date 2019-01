Rhein-Neckar. (pol/mare) Der Winter hat am Wochenende Einzug in der Region gehalten. Und das wurde einigen Autofahrern insbesondere in der Nacht zum und am Morgen des Samstag zum Verhängnis. Denn wie die Polizei mitteilt, kam es gleich zu einer ganzen Reihe von Verkehrsunfällen. Betroffen waren vor allen Dingen die Autobahnen. Ein Überblick über die bemerkenswertesten Unfälle:

Den spektakulärsten Crash gab es auf der A5 in Höhe der Tank- und Rastanlage Hardtwald-West. Gegen 1.30 Uhr war ein 20-jähriger BMW-Fahrer hier unterwegs - und in Anbetracht der Witterung und der schneebedeckten Fahrbahn viel zu schnell. Das Ergebnis: Er geriet ins Schleudern und krachte rechts in die Leitplanke. Von dort schlitterte der Wagen zurück auf die Fahrbahn und stieß seitlich mit einem Skoda zusammen.

Der BMW-Fahrer und der Beifahrer im Skoda wurden leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden betrug 40.000 Euro.

Ebenfalls spektakulär: Neben der Ritschweirer Straße in Weinheim bemerkte ein Autofahrer gegen 1 Uhr einen roten Kleinwagen - aber nicht auf der Straße, sondern im Straßengraben. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Die Polizei fand dann aber Fußspuren im Schnee. Sie führten in Richtung Rittenweier. Der Fahrer wurde bislang aber noch nicht gefunden.

In der Leitplanke landete ein 19-jähriger Seat-Fahrer auf der Karlsruher Straße in Heidelberg. Kurz nach der Haltestelle Rohrbach-Süd in Richtung Leimen war der junge Mann ins Schleudern geraten - Ursache war auch hier die schneeglatte Fahrbahn. Verletzt wurde der Autofahrer nicht, hat jetzt aber einen Schaden von 3000 Euro zu regulieren.