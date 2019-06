Von Harald Berlinghof

Speyer/Rhein-Neckar. Am Rhein wird in Kürze eine Schnakenplage erwartet. Dagegen müssen sich die Bürger am Neckar keine Sorgen machen: "Der Neckar bietet keine Brutflächen für Stechmücken", erklärt Norbert Becker, Wissenschaftlicher Direktor der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs).

Stechmücken benötigen für ihre Entwicklung Überschwemmungsflächen mit stehendem Wasser. In den zeitweilig überfluteten Randbereichen von Flüssen sinkt der Sauerstoffgehalt in den nicht mehr fließenden Wasserflächen. Dies löst den Schlupfreiz in den am Boden abgelegten Eiern aus. In sauerstoffhaltigem, fließendem Wasser erfolgt in aller Regel kein Schlupf. Dies ist als Schutzmechanismus der Larve zu verstehen. In fließendem Wasser würden die Larven unkontrollierbar weggetragen. Außerdem existieren in Fließgewässern Fressfeinde, vor allem Fische. Das ist in stehenden Wasserflächen in der Regel nicht so. Solche Überschwemmungsflächen gibt es entlang des Neckars wegen der steilen Ufer nicht.

"Keine Brutflächen"

Folgerichtig hat die Kabs am Neckar auch keine Mitgliedsgemeinden. Entlang des Rheins sind es knapp 100 Mitgliedsgemeinden und Mitgliedskreise, aus deren Beiträgen sich die Kabs finanziert. "Ladenburg hatte einmal Interesse gezeigt, weil dort ein paar kleinere Schwemmflächen existieren. Das kam dann aber doch nicht zu Stande", so Becker. Die einzige Kommune, die am Neckar liegt und Mitglied ist, ist die Stadt Mannheim, aber auch dort sind die Bekämpfungsflächen am Rhein.

Den Mitgliedsgemeinden steht außer der Bekämpfung der Rheinschnaken auch die kostenlose Belieferung mit so genannten Bti-Tabs zu. Das sind Tabletten, die den biologischen Wirkstoff enthalten und die von den Bewohnern der Mitgliedsgemeinden für die Bekämpfung der Hausschnaken in Regenfässern genutzt werden.

Außerdem arbeitet die Kabs mit den französisch-elsässischen Schnakenbekämpfern zusammen, die auch die Hubschrauber der Kabs einsetzen - wenn diese denn zur Verfügung stehen.

Die Stechmückenjäger am Oberrhein können ab Ende der Woche als Ersatz für zwei defekte Helikopter wieder einen Hubschrauber einsetzen. Ein repariertes Fluggerät müsse nur noch von den Behörden genehmigt werden, sagte Becker.