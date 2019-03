In Altlußheim stürzte dieser Baum auf Fahrzeuge. Foto: PR Video

In der Sinsheimer Neulandstraße knickte ein Wind plötzlich ein und fiel auf zwei geparkte Autos. Foto: Buchner

Sinsheim/Heidelberg. (jubu/mare) Das Sturmtief "Bennet" hat seine ersten Spuren in der ganzen Region hinterlassen. Die Feuerwehren hatten am Montagmorgen viel zu tun.

Mehrere umgestürzte Bäume, herunterfallende Dachziegel und dadurch beschädigte Autos waren zwischen 9 und 13 Uhr zu vermelden. Kurz vor 9 Uhr gingen die ersten Notrufe über Sturmschäden bei der integrierten Leitstelle in Ladenburg ein.

Die Autobahn A656 zwischen dem Heidelberger Kreuz und der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim war ab etwa 11.30 Uhr wegen umgestürzter Verkehrszeichen und Solarpanelen in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt. Der Verkehr wurde über den Standstreifen vorbeigeleitet. Die Aufräumarbeiten sind aktuell noch in vollem Gange, die linke Fahrspur ist weiterhin gesperrt.

In Dossenheim löste sich ein Gartenhüttendach und fiel auf einen Radweg. Personenschäden sind bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt geworden. Die Faschingsumzüge in Altlußheim und Mannheim-Rheinau wurden von den Veranstaltern abgesagt.

Bei Sandhausen und Sinsheim wurden Teile von Dächern abgedeckt, in Schriesheim, Adersbach und Gauangelloch blockierten Bäume die Fahrbahn.

In Sinsheim ist ein Baum auf ein Wohnhaus gestürzt. Foto: Buchner

In der Sinsheimer Neulandstraße knickte der Sturm einen Baum um, der auf zwei geparkte Autos fiel. Die Feuerwehr musste mit der Kettensäge anrücken und die Reste beseitigen. Auf ein Wohnhaus stürzte gegen 11.30 Uhr eine Tanne in der Klostergasse. Der Baum war umgeknickt und fiel auf das direkt daneben stehende Wohnhaus. Die Feuerwehr Sinsheim war mit drei Fahrzeugen, darunter auch die Drehleiter, im Einsatz und begutachtete den Schaden. Nach abschließender Klärung wurde eine Fachfirma zur Beseitigung hinzugezogen. Wie hoch der entstandene Schaden am Wohnhaus ist, war zunächst nicht bekannt. In der Hofäckerstraße stürzte gegen 14.30 Uhr ein Baum mit etwa 50 Zentimetern Durchmesser um und blockiert die Straße

Auf einer Baustelle in der Einhäuser Landstraße in Lorsch stürzte gegen 11:45 Uhr eine frische Mauer im dritten Obergeschoss eines Rohbaus ein. Ein 48-jähriger Bauarbeiter wurde von Teilen der umstürzenden Mauer erfasst und kam hierdurch zu Fall. Er verletzte sich schwer, sodass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

In Heidelberg wurde gegen Mittag der Wehrsteg über das Stauwehr Wieblingen an der Vangerowstraße gesperrt. Der Sturm hatte Ziegel eines Dachs gelöst und heruntergeweht, weshalb der Wehrsteg aus Sicherheitsgründen gesperrt wurde. Laut Polizeiinformationen war der Steg mehrere Stunden dicht, wurde aber am Nachmittag wieder freigegeben.

In Altlußheim stürzte gegen 14.35 Uhr ein Baum in der Straße Oberer Bärlach um und fiel auf zwei geparkte Autos. An dem Porsche und einem Mercedes-Cabrio entstand Sachschaden von weit über 100.000 Euro. Dabei wurde auch eine Telefonleitung abgerissen.

Menschen kamen bei dem Unwetter nicht zu Schaden.

Der Wetterdienst warnt für den ganzen Rosenmontag vor schweren Sturmböen mit Spitzengeschwindigkeiten von 100 Kilometer pro Stunde. Der Heidelberger Zoo bleibt am heutigen Montag geschlossen. Die Gefahr, dass Bäume umstürzen, sei zu groß.

Update: 4. März 2019, 18.20 Uhr