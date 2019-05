Rhein-Neckar. (pol/mare) Mehrere Verkehrsunfälle haben sich am Montag in unserer Region ereignet. Die meisten endeten glimpflich. Ein Überblick:

> In Mannheim wurde am Nachmittag in Pfingstberg wurde ein 60-jähriger Motorrollerfahrer leicht verletzt. Ein 19-jähriger Mann war kurz nach 17 Uhr mit seinem Mercedes auf der linken Fahrspur der Wachenburgstraße in Richtung Seckenheim unterwegs. Vor ihm befand sich der 60-Jährige mit seinem Motorroller.

Als beide in Höhe der Martinistraße nach rechts wechseln wollten, bremste der Rollerfahrer ab. Der 20-Jährige dahinter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Roller auf. Der 60-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Roller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

> In Leimen kam es am Montagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Ein 52-jähriger Mann war gegen 21 Uhr mit seinem Seat auf der Luisenstraße in Richtung Bergheimer Straße unterwegs. An der Einmündung zur Rohrbacher Straße missachtete er eine rote Ampel und stieß beim Abbiegen mir einer Straßenbahn zusammen, die in Richtung Heidelberg fuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Seat gegen eine Grundstücksmauer eines dortigen Anwesens. Der Fahrer des Seat erlitt leichte Verletzungen, eine medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig. Fahrgäste in der Straßenbahn wurden nicht verletzt.

Der Seat musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf fast 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr bis 22 Uhr blockiert. Es ergaben sich jedoch keine Verkehrsbeeinträchtigungen.

> In Mannheim waren an drei Autos an einem Auffahrunfall in Wohlgelegen beteiligt. Ein 44-jähriger Mann war gegen 16.30 Uhr mit seinem Fiat auf der Feudenheimer Straße stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Dudenstraße fuhr er einer vorausfahrenden 42-jährigen Toyota-Fahrerin auf und schob diese gegen den VW einer 41-Jährigen, die gerade an der auf Grün geschlateten Ampel anfuhr.

Der 44-Jährige sowie die 41-jährige Fahrerin des Toyota erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Deren Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Über den entstandenen Sachschaden liegen keine näheren Informationen vor.

Im Anschluss an die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn gereinigt werden. Es ergaben sich jedoch keine Verkehrsbeeinträchtigungen.

> In Mauer wurde eine 17-jährige Roller-Fahrerin bei einem Unfall kurz nach 14 Uhr leicht verletzt. Die junge Frau war in der Heidelberger Straße in Richtung Wiesenbach unterwegs, als sie von einem Skoda - dessen 36-jährige Fahrerin übersah die Rollerfahrerin, als sie in den Kreuzungsbereich fuhr - erfasst wurde.

Die 17-Jährige stürzte, zog sich dabei aber nur leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Versorgung war vor Ort nicht erforderlich; die junge Frau wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Angaben zur Schadenshöhe liegen der Polizei aktuell noch nicht vor.