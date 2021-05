Von Alexander Albrecht

Stuttgart/Rhein-Neckar. Die gute Nachricht zuerst: In Baden-Württemberg haben sich im vergangenen Jahr pandemiebedingt viel weniger Unfälle ereignet. Die schlechte: Es sind mehr Radler auf den Straßen verunglückt, in Heilbronn hat sich die Zahl dramatisch fast um die Hälfte erhöht. "Damit konnte der Radverkehr vom allgemeinen Sicherheitsgewinn nicht profitieren", zieht das Landesverkehrsministerium in einer Mitteilung ein ernüchterndes Fazit.

Hintergrund > Verunglückte Radfahrer 2020: Baden-Württemberg: 11.058 (+11,7 Prozent) Heidelberg: 323 (-7 Prozent) Rhein-Neckar-Kreis: 418 [+] Lesen Sie mehr > Verunglückte Radfahrer 2020: Baden-Württemberg: 11.058 (+11,7 Prozent) Heidelberg: 323 (-7 Prozent) Rhein-Neckar-Kreis: 418 (+3 Prozent) Neckar-Odenwald-Kreis: 50 (+9 Prozent) Mannheim: 287 (-4 Prozent) Heilbronn: 182 (+49 Prozent) Quelle: Straßenverkehrsunfallstatistik

[-] Weniger anzeigen

Deshalb will die Behörde bei ihrer 2019 gestarteten Kampagne "Vorsicht.Rücksicht.Umsicht" in diesem Jahr die Sicherheit der Radler in den Mittelpunkt stellen. Flyer und Postkarten sollen das Mit- statt Gegeneinander von Pedalrittern und Autofahrern stärken und beide Seiten für die Unfallgefahren sensibilisieren.

Reflektierende Überzüge auf Radlerrucksäcken helfen Pkw-Lenkern, den Mindestabstand von 1,50 Meter innerorts einzuhalten. Zu der Kampagne gehört auch eine Aktion in den Sozialen Medien. Bei der "Traffic Safari" unternehmen zwei Influencer gemeinsam mit einer Verkehrssicherheitsexpertin eine Tour durch die Straßen im Land und tauschen sich live über das Erlebte aus. Die dabei entstehenden Kurz-Videos vermitteln laut Ministerium auf unterhaltsame und praxisnahe Weise, nach welchen einfachen Regeln Rad- und Autofahrer für mehr Sicherheit sorgen können.

> Fünf Regeln für Radfahrer:

1. Abstand zu parkenden Autos halten.

2. In die vorgeschriebene Richtung fahren und – wenn nicht gerade erlaubt – keine Gehwege nutzen.

3. Kreuzungen nicht neben Lastern überqueren (toter Winkel).

4. Licht an, Helm auf.

5. Vorsicht bei der Einfahrt in den fließenden Verkehr.

> Fünf Regeln für Autofahrer:

1. Innerorts 1,50 Meter Abstand beim Überholen lassen (auch wenn Radler nebeneinander fahren).

2. Nicht auf Schutzstreifen halten oder parken.

3. "Holländischer Griff": Fahrertür mit der rechten statt mit der linken Hand öffnen (sorgt für mehr Umsicht beim Aussteigen).

4. Schulterblick vor dem Abbiegen.

5. Nicht im Kreuzungsbereich halten oder parken.

(Quelle: Verkehrsministerium)

Es überrascht wenig, dass Autofahrer im Vergleich zu allen anderen Verkehrsteilnehmern am häufigsten an Radunfällen beteiligt sind. Sie trugen in den meisten Fällen aber auch die Hauptschuld an den Unfällen. Für sie hat das Ministerium im Rahmen der Kampagne fünf Regeln erarbeitet, mit denen sie Radfahrer besser schützen können.

Ist zum Beispiel der 1,50-Meter-Abstand zum Radfahrer nicht einzuhalten, dann dürfen Autofahrer ihn auch nicht überholen. Auf diesen Punkt wird zusätzlich landesweit mit einem Video-Clip, Radiospots und großflächigen Plakaten aufmerksam gemacht. Mit Schulterblick und angepasster Geschwindigkeit können Autofahrende den häufigen Abbiege-Unfällen vorbeugen.

"Radverkehrssicherheit geht alle an – beherzigen Sie deshalb diese Regeln und machen Sie gemeinsam mit uns die Straßen für alle sicherer", appelliert Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) zum Start der Kampagne. Gegenseitige Rücksicht und Achtsamkeit seien die wichtigsten Grundsätze für alle Verkehrsteilnehmer. Die Polizei werde die Kampagne tatkräftig unterstützen, kündigte Hermann an. "Es geht vor allem um den Schutz der vermeintlich Schwächeren im Straßenverkehr", sagt Innenminister Thomas Strobl (CDU).

Doch auch die Radler selbst verursachen oft tödliche Unfälle. Deshalb gibt ihnen das Verkehrsministerium ebenfalls fünf Regeln an die Hand: So sollen Radfahrer an Kreuzungen niemals neben einem Lastwagen stehen, sondern sich immer nur deutlich vor oder hinter diesem aufhalten, um nicht in den toten Winkel zu geraten. Viele Kollisionen sind zudem darauf zurückzuführen, dass Rad- von Autofahrern kaum oder gar nicht zu sehen sind. "Schalten Sie Ihr Licht an", rät Hermann dringend den Radlern.

Wenn es dennoch zu einem Unfall komme, könne ein Fahrradhelm in der Regel das Schlimmste verhindern. "Sie helfen dabei, die Zahl schwerer Kopfverletzungen deutlich zu verringern", weiß der Grünen-Politiker. Wer ohne Fahrradhelm fahre, "fährt mit Risiko und verzichtet auf einen wirksamen Schutz", so Hermann.