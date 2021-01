Mannheim. (dpa-lsw) Die Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe (RNV) haben mit einer Aufforderung an ihre Fahrgäste, in Bussen und Bahnen zum Infektionsschutz weniger zu reden, ganz unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Seit Kurzem raten die rnv in den sozialen Medien in Mannheimer Dialekt, auf Handynutzung und Gespräche im Nahverkehr zu verzichten: "Wonn ma eh grad mol nix zu sage hot, hilft ach mol wenischer telefoniere in g'schlossene Räum." Für Zugereiste heißt das laut rnv: "Der Verzicht auf Telefonate in geschlossenen Räumen reduziert die Ansteckungsgefahr durch weniger Aerosole in der Luft."

Die RNV mit Sitz in Mannheim transportiert täglich 580.000 Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar und den Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Gesellschafter sind die Städte Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen.

Ein weiterer Tipp des Unternehmens: "Wenischer Babble macht ach wenischer dicki Luft, mähnt ach moi Fraa!" Die Übersetzung wird auch hier gleich mitgeliefert: "Weniger schwätzen macht weniger ansteckende Atemluft, sagt sogar meine Frau."

Von einem Sprech-Verbot könne keine Rede sein, heißt es bei der RNV, sondern es sei ein Appell mit einem Augenzwinkern. Die Bitte um Rücksichtnahme beziehe sich auch auf jene Passagiere, die zum Telefonieren oder Essen ihre Masken abnehmen. Man habe die Botschaft charmant und auf kurpfälzische Art verbreiten wollen. "Manche haben das nicht verstanden."

Immerhin rät die RNV ihren Fahrgästen nicht, während der Fahrt die Luft anzuhalten.