Rhein-Neckar-Region. (kaf/pri/jubu) So schön der erste Schnee auch ist - vielen Autofahrern bereitete er in der Nacht und im morgendlichen Berufsverkehr am Dienstag Probleme.

Schon am späten Montagabend kam es zu mehreren Glätteunfällen auf den Autobahnen in Autobahnen in Hessen und Baden-Württemberg. Auf der A6 bei Viernheim kam es zu einem Glätteunfall mit einem allein beteiligten Mercedes C-Klasse. Der Fahrer kam nach ersten Informationen zwischen Mannheim-Sandhofen und dem Autobahndreieck Viernheim mit seinem Fahrzeug bei Eisglätte ins Schleudern. Das Fahrzeug prallte in die Leitplanke und blieb schwer beschädigt quer auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Der Autofahrer wurde nicht verletzt, sein Auto musste abgeschleppt werden.

Unfälle bei Schneeglätte - die Fotogalerie













Auf der A67 bei Lorsch kam ein VW ebenfalls bei Glätte von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildschutzzaun, überschlug sich und kam seitlich an mehreren Bäumen zu stehen. Über die erlittenen Verletzungen der Fahrzeuginsassen liegen noch keine Informationen vor. Während der Unfallaufnahme waren zwischen der Anschlussstelle Lorsch und dem Autobahndreieck Viernheim der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt.

Gegen 4.30 Uhr kam nach ersten Informationen ein Autofahrer auf der A659, der in Richtung Weinheim unterwegs war, bei Schneeglätte mit seinem VW-Golf an der Abfahrt Viernheim-Ost von der Fahrbahn ab und rutschte hinter eine Leitplanke. Das Auto musste mit einem Kran hinter der Leitplanke herausgehoben werden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 5.30 Uhr kam es auf der K4282 zwischen Sinsheim-Hilsbach und Waldangelloch zu einem Unfall. Der Fahrer eines Smart war in einem Kreuzungsbereich von der Straße gerutscht. Der Kleinstwagen rutschte ersten Informationen zufolge weg und kam seitlich im Straßengraben zum Liegen. "Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde durch die Feuerwehr mit leichten Verletzungen dem Notarzt übergeben", erklärte Michael Sauter von der Hilsbacher Feuerwehr vor Ort.

Der Kreuzungsbereich gilt als berüchtigtes "Drei-Länder-Eck". Hier kreuzen die Landkreise Karlsruhe, Heilbronn und Rhein-Neckar - "da muss man Glück haben, wenn überhaupt geräumt ist", sagte eine Autofahrerin. Pendler berichten von schneebedeckten Straßen im Frühverkehr. Zuckende Bremslichter und durchdrehende Reifen gaben sich ein Stelldichein im Winterchaos. Eine Umleitungsstrecke in Waldangelloch sei Augenzeugenberichten zufolge nicht geräumt gewesen. "Zum Glück bin ich diese Straße nicht hochgefahren, die Autos vor mir rutschten schon weg", so der Autofahrer.

Auch andernorts blieb der erste Schnee nicht ohne Folgen. Auf der steilen und kurvenreichen Landstraße zwischen Ittlingen und Eppingen-Richen (Landkreis Heilbronn) rutschte der Fahrer eines Lebensmitteltransportes gegen 4.45 Uhr an einer Steigung zunächst zurück und sackte schließlich mit den rechten Rädern im Graben ein. Die vom Schneematsch bedeckte Fahrbahn sei zum Unfallzeitpunkt nicht geräumt oder gestreut gewesen heißt es von Zeugen. Die Bergung und Beseitigung der Hindernisse dauerte bis über die Morgendämmerung hinweg. Eine Bilanz über die entstandenen Schäden konnten die Polizeipräsidien in Mannheim und Heilbronn zunächst nicht mitteilen.