Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Wo sollen sich künftig in der Metropolregion Windräder drehen? Die Frage ist nicht einfach zu beantworten und kostet die Planer Nerven. Denn es gilt vieles zu berücksichtigen und zusammenzuführen: den Arten- und Naturschutz, gesetzliche Vorgaben der drei Bundesländer, Gutachten, Einwände von Bürgern und Verbänden. Jetzt soll der Teilregionalplan Windenergie geändert werden. Danach werden mehrere potenzielle Flächen nicht mehr als vorrangig behandelt, vielmehr gestrichen, verkleinert oder nur noch geprüft.

Grund ist zum einen der bereits Ende Mai vom baden-württembergischen Umweltministerium veröffentlichte Windatlas, der Planern wie Genehmigungsbehörden verlässliche Daten liefert. Dabei wurde ein neuer Orientierungsmaßstab eingeführt. Ob ein Gelände windkrafttauglich ist, richtet sich nicht mehr an der Jahresgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde, sondern nach der mittleren gekappten Windleistungsdichte (Watt pro Quadratmeter).

Mit der Methode lässt sich nicht nur herausfinden, wie stark der Wind an einem Standort weht, sondern auch wie oft und mit welcher Luftdichte. "Gekappt" heißt, dass die Produktion ab einer gewissen Windgeschwindigkeit nicht mehr ansteigt. In Baden-Württemberg rechnen sich demnach die Anlagen wirtschaftlich ab einem Wert von mindestens 215 Watt pro Quadratmeter in 160 Metern über Grund.

Wie der Planungsausschuss der Metropolregion in seiner jüngsten Sitzung erfuhr, erreichen große Bereiche in der Rheinebene, des östlichen Rhein-Neckar-Kreises und des westlichen Neckar-Odenwald-Kreises diese Marke nicht. Die Flächen mit der höchsten mittleren Windleistungsdichte befinden sich auf den Höhenlagen des Vorderen Odenwalds, im Osten des Neckar-Odenwald-Kreises sowie im südlichen Kraichgau. Berücksichtigt man weitere Kriterien, reduziert sich die potenzielle Windkraftfläche im badischen Teil der Metropolregion entgegen dem Landestrend auf 16.000 Hektar.

Ein Vorranggebiet unterschreitet den Richtwert mit 170 bis 195 Watt pro Sekunde so deutlich, dass es im Teilregionalplan nicht mehr weiter verfolgt werden soll: das Meckesheimer Gewann "Brüchel". Deutlich verkleinert werden der "Große Wald" in Buchen und der "Dreimärker" im Bereich von Epfenbach und Spechbach, eher leicht die Areale "Stöckich" (Ravenstein/Osterburken), "Markgrafenwald" (Waldbrunn/Eberbach) und der "Hebert" in Eberbach. Acht bisherige Vorranggebiete halten den Orientierungswert komplett ein. Sieben liegen im Neckar-Odenwald-Kreis, die meisten davon in Walldürn, dazu der "Dombacher Wald" in Sinsheim. Weitere Änderungen am Teilregionalplan ergeben sich durch Offenlagen, Bürgereinwände und Gutachten.

An der hessischen Bergstraße entfallen die Vorranggebiete "Kohlwald" in Fürth und der "Fahrenbacher Kopf" bei Grasellenbach wegen der dortigen Rotmilan- beziehungsweise Schwarzstorchbestände. Andere Flächen werden nur noch als Prüfgebiete geführt. So wurde festgestellt, dass in bis zu 800 Metern Entfernung vom Standort "Dreimärker/ Walldürner Wald" auf Hardheimer und Höpfinger Gemarkung ein Rotmilan-Horst besteht. Deshalb würde sich die potenzielle Fläche auf unter 20 Hektar reduzieren und entfallen. Es liegen jedoch inzwischen weitere Gutachten vor, nach denen es zumindest möglich erscheint, den Konflikt zwischen Windkraft und Artenschutz zu lösen.

Der "Hebert" in Eberbach liegt komplett im Landschaftsschutzgebiet "Neckartal II". Um dort eine vorrangige Fläche auszuweisen, müsste der Rhein-Neckar-Kreis die Landschaftsschutzgebietsverordnung ändern, was dieser aber bislang ablehnt. Zum Teil im "Neckartal II" liegt der "Marktgrafenwald" (Eberbach/Waldbrunn). Unklar ist hier die Datenlage zum Vorkommen von Schwarzstorch und Wespenbussard.

Ein sogenannter Brutverdacht des Rotmilans und des Baumfalken in 800 beziehungsweise 900 Meter Entfernung zum "Dombacher Wald" führt dazu, dass auch dieses Gebiet nur noch auf der Prüfliste steht. Schließlich hält sich die Metropolregion beim Standort "Auf der Höhe" bei Wald-Michelbach an einen Beschluss der Regionalversammlung Südhessen, nach dem die Fläche ungeeignet ist.

Die möglichen Windkraft-Flächen "Stöckich" und "Dreimärker" bei Epfenbach und Spechbach bleiben Vorranggebiete und werden schon aufgrund der Auswertung des Windatlasses kleiner. Hinsichtlich des ersten Standorts kommt hinzu, dass er zum Teil im Sicherheitskorridor einer Hubschraubertiefflugstrecke liegt. Beim zweiten brüten Baumfalken in nur 650 Metern Entfernung.