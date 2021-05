Rhein-Neckar. (RNZ) Das Risiko, sich in einem Bus oder der Bahn mit dem Corona-Virus zu infizieren, ist nicht höher als mit einer Fahrgemeinschaft im privaten Auto. Das belegt eine Studie des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) in Zusammenarbeit mit der Charité.

Demnach haben sich von 12 von 328 Menschen in Bus und Bahn angesteckt, was einem Wert von 3,5 Prozent entspricht. Hingegen gab es 14 positiv getestete von 337 Leuten, die Auto oder Fahrrad nutzen (4,3 Prozent). So lautet das Ergebnis der Studie: "Für alle mobilen Menschen ist das Infektionsrisiko gleich hoch – unabhängig davon, ob sie mit Bus und Bahn oder mit Pkw und Rad unterwegs sind."

Vier Wochen lang wurde das Infektionsgeschehen der Menschen untersucht, die im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) trotz der Pandemie unterwegs sein mussten. Die Teilnehmenden wurden per Zufall in zwei Versuchsgruppen eingeteilt: Eine nutzte ausschließlich Bus und Bahn, die andere war nur zu Fuß, mit dem Rad oder im Auto unterwegs.

In der Region hatten sich seit Beginn von Corona im letzten Jahr die Rhein-Neckar-Verkehrs GmbH (RNV) und die Städte Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen mit der Frage beschäftigt, wie sicher die Nutzung des ÖPNV ist. Dabei ging es darum, dass sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bus und Bahn als auch die Fahrgäste optimal geschützt sind – insbesondere auch die Fahrgäste, die in der Pandemie auf den ÖPNV angewiesen waren und sind.

In Bussen und Bahnen der RNV habe man so frühzeitig Maßnahmen ergriffen, um Mitarbeitende und Fahrgäste zu schützen: So wurden beispielsweise in den RNV-Bussen Trennscheiben zum Schutz vor Aerosolen im Bereich des Fahrers eingebaut. Bei den Stadtbahnen wurden große Fahrzeuge eingesetzt, um die Fahrgäste so zu jeder Tageszeit besser verteilen und Abstand wahren zu können. An jeder Haltestelle wurden zudem die Türen automatisch geöffnet, um die Fahrzeuge gut durchzulüften und zu verhindern, dass die Menschen die Türöffnerknöpfe berühren müssen. Ebenso wurden mit automatischen Fahrgastsystemen die Insassen automatisch gezählt, um so online Hinweise zu veröffentlichen, wann die Nutzung von Bus und Bahnen sinnvoll und sicher ist. Und schließlich galt und gilt natürlich die Maskenpflicht, die auch intensiv kontrolliert wurde.

"Das jetzige Gutachten bestätigt unsere Auffassung, dass der ÖPNV zu jeder Zeit ein sicheres Transportmittel war und ist", so Specht abschließend in einer Pressemitteilung der RNV.

Berlin. (dpa) Mit einer selbst in Auftrag gegebenen Studie zum Infektionsgeschehen im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) wirbt die Branche um Fahrgäste während und nach der Corona-Krise. Demnach sei die Infektionsgefahr in Bussen und Bahnen nicht höher als im Individualverkehr, teilte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) am Montag mit. Um die Auftragsarbeit, federführend mitfinanziert von Baden-Württemberg und zehn weiteren Bundesländern, hatte der VDV die Charité Research Organisation gebeten. Das Institut ist ein Tochterunternehmen der Charité und führt vor allem klinische Studien durch.

Für die Untersuchung hatte das Institut 681 Teilnehmer ohne bisherige Corona-Infektion ausgewählt. Diese wurden im Februar und März dieses Jahres zufällig und in annähernd gleicher Zahl aufgeteilt auf den Individualverkehr und den ÖPNV im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV).

Nach der rund fünfwöchigen Testphase wurden die Probanden in beiden Gruppen auf Antikörper getestet - ein Zeichen für eine durchgemachte Corona-Infektion. Bei jeweils gleich vielen Teilnehmern in jeder Gruppe konnten diese Antikörper nachgewiesen werden. Daraus schließen die Autoren, dass das Infektionsrisiko im Alltag mit der Nutzung des ÖPNV nicht steigt.

"Wir haben nun wissenschaftliche Klarheit für die Fahrgäste, dass die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Verhältnis zu anderen Verkehrsmitteln nicht mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko verbunden ist", teilte Baden-Württembergs Verkehrsminister, Winfried Hermann (Grüne), am Montag mit. "Die Ergebnisse der Studie belegen, dass die Einhaltung der Hygieneregeln, häufige Reinigung und Lüftung der Fahrzeuge einerseits sowie Abstand halten und Maske tragen andererseits wirkungsvolle Mittel zum Infektionsschutz sind."

Die Verkehrsunternehmen haben in der Corona-Krise hohe finanzielle Einbußen. Sie halten das Angebot nahezu vollständig aufrecht. Gleichzeitig ist die Auslastung deutlich zurückgegangen.