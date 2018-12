Speyer. (hab) Immer zum Jahresende zieht die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) Bilanz. Meist fällt die Bewertung des erreichten Ergebnisses gut aus, denn in der Regel gelingt es, über 90 Prozent der lästigen Schnaken am Ausschlüpfen zu hindern. Allerdings gibt es oft auch kleinere Gebiete, die als negative Ausreißer in der Statistik auftauchen. Dort machen sich dann die Stechmücken zum Leidwesen der Anwohner verstärkt bemerkbar. Auch in diesem Jahr gab es solche Gebiete.

"Oft wurden sie von Starkregen mit örtlich begrenzten Überschwemmungen verursacht", so Kabs-Direktor Norbert Becker. Mit dem Bekämpfungsergebnis und der Reduzierung der Rheinschnaken ist die Kabs aber auch dieses Jahr außerordentlich zufrieden.

In den Rheinauen gab es für die Mitarbeiter und die Kabs-Hubschrauber nur in der ersten Jahreshälfte etwas zu tun. In den Monaten April bis Juni kam es zu mittleren Hochwasserspitzen am Rhein. In dieser Phase war die Kabs mit 200 Mitarbeitern und zwei Hubschraubern im Einsatz. Dabei wurden an 65 Einsatztagen 7000 Hektar Überschwemmungsfläche mit dem biologischen Bekämpfungsstoff Bti behandelt - eine größere Fläche als im Vorjahr, allerdings eine wesentlich kleinere als im Schnakenjahr 2016, als 20.000 Hektar bearbeitet werden mussten. In der zweiten Hälfte des Jahres 2018 kam die große Trockenheit. Einsätze entlang des Rheins gab es keine mehr. Die lokalen Unwetter führten oft weit entfernt vom Rhein zu Überschwemmungen und lagen daher gelegentlich auch außerhalb des eng geknüpften Monitoring-Systems der Kabs.

Die Aktionsgemeinschaft existiert mittlerweile seit 42 Jahren und hat während dieser Zeit sieben eingeschleppte Stechmückenarten auf ihrem Gebiet festgestellt. Dabei handelt es sich vorwiegend um Mückenarten, die eigentlich in gemäßigten oder tropischen Zonen vorkommen - vor allem in Fernost oder im mediterranen Raum. Von den Wissenschaftlern der Kabs wird das als Zeichen der Globalisierung und des Klimawandels gedeutet. Für sie von Bedeutung sind neben den Rhein- und Hausschnaken vor allem die Asiatische Tigermücke und die Japanische Buschmücke. Mittlerweile kommt die Japanische Buschmücke in fast allen Kabs-Gemeinden vor, die Tigermücke hat im Oberrheingebiet mehrere Populationen aufgebaut, die von der Kabs seit vier Jahren mit Nachdruck bekämpft werden.