Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Die Entscheidung fiel einstimmig: Uwe Buchmann muss sein Mandat als Kreisrat annehmen. Der AfD-Politiker hatte bei der Kreistagswahl im Wahlkreis Eppelheim die meisten Stimmen für seine Partei geholt - dann aber einen Rückzieher versucht. In einem Schreiben teilte er Anfang Juni mit, dass sich der Gesundheitszustand seiner Mutter "nicht vorhersehbar verschlechtert habe". Er stehe als einziges Kind in der Verantwortung - daher könne er das Amt aus privaten Gründen nicht antreten.

Diesem Ansinnen erteilte der Kreistag in seiner Sitzung am Dienstag in Walldorf eine deutliche Absage. Buchmann wird also in der konstituierenden Sitzung des neuen Kreistags am 23. Juli in Mühlhausen am Fraktionstisch Platz nehmen müssen. Vor der Entscheidung waren deutliche Worte

gefallen. Der Tenor: Die Begründung sei wohl nur vorgeschoben. Vielmehr wolle Buchmann Platz für seine Frau machen, die als seine Nachrückerin in den Kreistag Gewehr bei Fuß stehe.

Buchmann sei als bekannter Arzt aufgestellt worden, um viele Stimmen zu holen, vermutet Renate Schmidt. "Und jetzt soll plötzlich jemand anders in den Kreistag einziehen", machte die Sozialdemokratin deutlich, dass die Geschichte für sie ein "Geschmäckle" hat.

Auch Ralf Frühwirt (Grüne) mutmaßte, dass die Ehefrau wohl Richtung Kreistag "schiele". Bruno Sauerzapf zitierte gar mediale Äußerungen der Ehefrau. Demnach sei ihr Mann eigentlich gar nicht politisch aktiv. Sie hingegen habe in den vergangenen Jahren sehr viel Zeit in die Politik investiert.

Überhaupt - da waren sich die Sprecher aller Fraktionen einig - sei die Erklärung des AfD-Politikers nicht plausibel. Die Tätigkeit als Kreisrat beziehe sich auf vier Sitzungen im Jahr, wenn man nicht in einem Ausschuss vertreten sei. Dies könne man als Freiberufler sicher organisiert bekommen, betonte Hans Zellner (Freie Wähler).

Zumal die Sitzungen stets gegen 17.30 Uhr beendet seien. "Da bleibt genug Zeit für pflegerische Tätigkeiten am Abend", sagte Zellner. "Wieso kann er in seine Praxis, nicht aber in die Sitzungen gehen?", stelle der Grüne Frühwirt in den Raum. In beiden Fällen wäre er nicht bei seiner Mutter, schob er süffisant hinterher.

Buchmann habe nicht darlegen können, dass Pflege und Kreistag nicht in Einklang zu bringen seien, bilanzierte schließlich Claudia Felden (FDP).