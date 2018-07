Heidelberg. (RNZ/mün/pol) Mal geben sich Trickbetrüger als vermeintliche Handwerker aus; dann treten sie als falsche Polizisten an der Haustür oder am Telefon in Erscheinung. Jetzt scheinen sie eine neue Masche im Rhein-Neckar-Kreis auszuprobieren.

Unbekannte klingelten in der vergangene Woche an Haus- und Wohnungstüren in Nußloch, Rettigheim und Schönau. Sie gaben sich als Mitarbeiter des Jugendamtes des Rhein-Neckar-Kreises aus und wollten sich so Zugang zu den Wohnungen verschaffen, wie das Landratsamt mitteilt.

Glücklicherweise kam es bei den drei bislang bekannt gewordenen Vorfällen nicht zu einer Straftat. Die Verunsicherung sei aber groß, so eine Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises.

Das perfide an der neuen Masche der Trickbetrüger ist: Das Jugendamt muss hin und wieder zu unangekündigten Besuchen kommen, wenn etwa eine Anzeige vorliege und das Kindeswohl geschützt werden müsse.

Bei dem Vorfall in Rettigheim hatte sich eine "Frau Mayer" an der Tür als vermeintliche Mitarbeiterin des Jugendamtes vorgestellt. Laut Polizei verschaffte sie sich Zutritt zu der Wohnung, weil eine "Anzeige wegen des Verdachsts der Kindeswohlgefährdung" vorliege. Nachdem der Pseudokontrolle verließ die Unbekannte die Wohnung. Auf Nachfrage beim Jugendamt erfuhr die junge Wohnungsinhaberin, dass es sich keinesfalls um eine Behörden-Mitarbeiterin gehandelt habe.

Die falsche Mitarbeiterin des Jugendamtes soll 40 bis 45 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Sie habe dunkle, kurze und glatte Haare sowie akzentfreies Hochdeutsch gesprochen. Begleitet sei sie mit einem grauen Blazer und einer dunklen Stoffhose gewesen.

Bei dem Vorfall in Schönau hatten sich nach den derzeitigen Erkenntnissen zwei Männer Zutritt zu einer Wohnung verschafft, nachdem sie einen offenbar gefälschten Dienstausweis vorgezeigt hatten.

Gestohlen wurde zwar bislang nichts. Abe die Polizei will nicht ausschließen, dass die Wohnungen und die dort lebenden Personen gezielt ausspionieren werden sollten. Es ist nach der momentanen Einschätzung der Polizei zu erwarten, dass, "falsche Jugendamtsmitarbeiter" in weiteren Gemeinden der gesamten Region auftreten könnten.

Der Rhein-Neckar-kreis betont, dass es sich in keinem der bekannt gewordenen Fälle um die eigenen Mitarbeiter gehandelt habe. Zwar komme es vor, dass Hausbesuche vom Kreisjugendamt vorher nicht angekündigt werden. Das Landratsamt und die Polizei raten aber allen Bürgerinnen und Bürgern zur Vorsicht und empfehlen:

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnungen lassen.

in die Wohnungen lassen. Lassen Sie sich vor dem Zutritt in Ihre Wohnung den behördlichen Dienstausweis vorzeigen und nach Druck, Foto und Stempel überprüfen.

vorzeigen und nach Druck, Foto und Stempel überprüfen. Stellen Sie gezielt Fragen , die nur ein Behördenmitarbeiter beantworten kann

, die nur ein Behördenmitarbeiter beantworten kann Holen Sie eine Person Ihres Vertrauens hinzu, etwa einen Nachbarn oder Angehörige. Zu zweit lassen sich unangenehme Situationen besser meistern.

hinzu, etwa einen Nachbarn oder Angehörige. Zu zweit lassen sich unangenehme Situationen besser meistern. Geben Sie familiäre oder finanzielle Verhältnisse sowie persönliche Daten nie preisgeben !

Haben Sie Zweifel an dem Mitarbeiter des Jugendamtes, kontaktieren Sie die Polizeidienststelle oder den Notruf 110.

Update: 16. Juli 2018, 12 Uhr