Von Sabine Hebbelmann

Angelbachtal/Rhein-Neckar. "Für mich ist es unverständlich, warum es in Heidelberg und Mannheim Beratung für queere Menschen gibt, im Rhein-Neckar-Kreis aber nicht", sagt Matthias Kück. Vor sich hält der Sprecher der Initiative lesbischer und schwuler Eltern (ILSE Rhein-Neckar) ein Plakat mit der Aufschrift: "Beratung für Regenbogenfamilien und queere Menschen mit Kinderwunsch". Der Zusatz "auch im Rhein-Neckar-Kreis!" ist unterstrichen. Mit zwei weiteren Personen und Regenbogenbanner steht er vor der Sonnenberghalle in Angelbachtal, in der sich am Dienstag der Kreistag zur letzten Sitzung des Jahres versammelt hat.

Es geht um einen Antrag des Vereins PLUS (Psychologische Lesben- und Schwulenberatung) Rhein-Neckar auf Förderung einer halben Stelle durch den Kreis. Bisher besteht im Rhein-Neckar-Kreis kein spezielles Angebot für queere Menschen, und der Kreis unterstützt auch keinen Träger, der eine entsprechend spezialisierte Beratung anbietet. Noch für diesen Herbst hatte PLUS eine auch aus dem Kreisgebiet gut erreichbare Zweigstelle in der Nähe des Heidelberger Hauptbahnhofes in Aussicht gestellt.

Nachdem der Antrag in den befassten Ausschüssen überraschend durchgefallen war, hatten die Grünen und Die Linke – die Mitglieder beider Fraktionen waren demonstrativ mit Regenbogenmasken erschienen – den Antrag im Rahmen der Verabschiedung des Kreishaushalts für 2022 erneut eingebracht.

"Ich kenne mehrere Personen aus dem Rhein-Neckar-Kreis, denen die Beratung bei PLUS gutgetan hätte", sagte Patricia vom Verein "Jugend von Plus". Auch der ehemalige Behindertenbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises, Patrick Alberti, beteiligte sich an der kleinen Demo vor der Halle. Er hatte die betreffenden Fraktionsvorsitzenden nach der Ausschusssitzung angeschrieben und nach dem Grund für die Ablehnung gefragt. Eine Antwort habe er bisher nicht erhalten. Auch in der Kreistagssitzung hielten sich CDU, Freie Wähler und AfD mit inhaltlichen Stellungnahmen auffallend zurück. Zusammen kamen sie auf 44 Stimmen, die übrigen Fraktionen auf 43. Für Spannung in puncto Abstimmung war also gesorgt.

"Nicht nur in den Großstädten Mannheim und Heidelberg, auch im ländlichen Raum leben Menschen, die nicht dem heterosexuellen Mainstream angehören und nur schwer mit ihrem Anderssein zurechtkommen", merkte Ralf Frühwirt (Grüne) an. Der Verein sei seit 1998 in dem Bereich tätig und sollte in das Förderkonzept des Kreises aufgenommen werden. Dieser Meinung schlossen sich die Sozialdemokraten an - Fraktionschef Ralf Göck signalisierte Zustimmung.

Mitglieder ihrer Fraktion hätten einige persönliche Mails zu diesem Thema erhalten, stellte Claudia Felden für die FDP fest. Darin hätten Betroffene ihre eigenen Erfahrungen geschildert und welche Bedeutung die Beratungsstelle für sie habe. "Auch Angehörige sehen sich mit einer Situation konfrontiert, auf die sie nicht vorbereitet sind", betonte die Liberale, die schon nicht fassen konnte, dass der Antrag im Ausschuss abgelehnt wurde. Carsten Labudda (Die Linke) erwähnte die Dorfpride in Oftersheim und stellte fest, dass sich Menschen "auch in unserer Region" für die Rechte queerer Personen einsetzen. Er appellierte an die knappe Mitte-Rechts-Mehrheit, die Zustimmung nicht mehr zu verweigern.

Mit einer Stimme der Freien Wähler sowie den Stimmen von Grünen, SPD, FDP und Linken wurde der Antrag bei zwei Enthaltungen schließlich äußerst knapp angenommen. Damit schloss sich der Kreistag der Empfehlung der Kreisverwaltung an, den Verein PLUS mit 30.000 Euro – den Personalkosten einer halben Fachkraftstelle – zu fördern.

Was angesichts eines Haushalt-Gesamtvolumens von über 805 Millionen Euro und einer an diesem Tag bekannt gewordenen Spende der Dietmar-Hopp-Stiftung in Höhe von 25 Millionen Euro für den Neubau eines Funktionsgebäudes für die Sinsheimer GRN-Klinik wohl zu verschmerzen sein wird, wie im weiten Rund der Halle zu vernehmen war.

Ähnlich knapp ging eine weitere Abstimmung aus. Um von häuslicher Gewalt betroffene Frauen kümmert sich der Heidelberger Verein "Frauen helfen Frauen" seit Jahrzehnten. Damit auch Frauen aus dem Kreisgebiet das Beratungsangebot nutzen können, hat der Rhein-Neckar-Kreis den Verein lange mit einem Zuschuss unterstützt.

Nachdem 2021 erstmals eine Frauenberatungsstelle bei häuslicher Gewalt im Rhein-Neckar-Kreis aufgebaut wurde, beschloss der Sozialausschuss auf Vorschlag der Kreisverwaltung, die Förderung Ende des Jahres einzustellen. Dagegen wehrte sich der Verein und fand Unterstützung im Kreistag.

Der Antrag der Grünen auf eine Übergangshilfe in Höhe von einmalig 10.000 Euro wurde dann mehrheitlich angenommen.