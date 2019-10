Bei Wind und Wetter im Einsatz: Die Männer in Organe der drei Straßenmeistereien im Rhein-Neckar-Kreis. Foto: Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

Rhein-Neckar. (RNZ/mare) Sie sind oft auf den Straßen im Rhein-Neckar-Kreis unterwegs: die Männer und Frauen in Orange. Und sie sorgen dafür, dass die Straßen sicher sind. Drei Straßenmeistereien mit Standorten in Neckarbischofsheim (mit Stützpunkt in Eberbach), Weinheim und Wiesloch mit insgesamt 88 Mitarbeitern kümmern sich um die Verkehrssicherheit auf den Straßen der Region, wie das Landratsamt mitteilt.

Rund 856 Kilometer Straßen – davon 196 Kilometer Bundesstraßen, 334 Kilometer Landesstraßen und 326 Kilometer Kreisstraßen sowie die Tunnel in Neckargemünd, Schriesheim, Schwetzingen und Weinheim - werden von den drei Straßenmeistereien unterhalten.

Die Straßenwärter fallen meist durch ihre blinkenden Fahrzeuge und grelle Sicherheitskleidung auf, die zu ihrer eigenen Sicherheit und besseren Erkennbarkeit dient. Meist werden die Straßenwärter dann wahrgenommen, wenn die täglichen Unterhaltungsarbeiten Verkehrsbehinderungen und Verzögerungen hervorrufen.

„Die Arbeiten sorgen jedoch für die notwendige Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer und sind immens wichtig für den reibungslosen und freien Verkehrsfluss während des ganzen Jahres“, erklärt Carsten Frobin, Referatsleiter Betrieb im Straßenbauamt. Die Unterhaltung der Straßen findet im Sommer wie im Winter statt - bei jeder Witterung. „Auch Bau- und Unfallstellen sind ganzjährig abzusichern“, erläutert Betriebsleiter Matthias Knörzer.

Sommerdienst

Im „Sommerdienst“ werden oft die Schäden des vorangegangen Winters instandgesetzt. Die Straßenwärter reinigen zudem die Straßenränder von wilden Müllablagerungen und suchen sie nach weggeworfenen Gegenständen ab. Auch um Mäharbeiten mit Großgeräten nicht zu behindern und die Geräte nicht zu beschädigen. Zudem wird dadurch verhindert, dass durch umherfliegende Gegenstände die Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden.

Weitere Tätigkeiten: Mit einer Markiermaschine werden zudem verblasste Randmarkierungen erneuert. Leitpfosten und die Beschilderung müssen gewaschen werden, damit sie sichtbar und reflektierend bleiben. Ebenso werden Brücken und Stützmauern gepflegt, unterhalten und - sofern keine Fachfirma erforderlich wird - instandgesetzt.

Im Winter ist Schnee dann das maßgebende Stichwort: Der Winterdienst räumt und streut aber nicht nur die Straßen. So werden von Anfang Oktober bis Ende Februar Wälder und Holzflächen an den Straßenrändern gepflegt und aufgeforstet. Auch prüfen und reinigen die Straßenwärter stetig die Entwässerungen und befreien Gräbenvon Laub.

Winterdienst

Der Winterdiensteinsatz erfoglt von acht Stützpunkten aus: Eberbach, Neckarbischofsheim, Neckargemünd, Schwetzingen, Sinsheim, Weinheim, Wiesloch und Vorderheubach. Im Einsatz sind dabei elf Fahrzeuge - drei Lkw, sieben Unimog und drei Schmalspurschlepper für Rad- und Gehwege. Bei Bedarf können noch weitere 13 Fahrzeuge von Fremdfirmen eingesetzt werden.

Bereits um 3 Uhr morgens sind Straßenwärter unterwegs, um die Zustände der Straßen zu prüfen und gegebenenfalls zu räumen und zu streuen. Je nach winterlicher Beeinträchtigung werden dann die Einsätze koordiniert. „Rein rechtlich“, so Matthias Knörzer, „geht es um die Befahrbarkeit von Straßen werktags zwischen 6 und 22 Uhr, an Sonn- und Feiertagen zwischen 7 und 22 Uhr.“

Das schließe mit ein, dass mit Behinderungen durch Schneereste oder je nach Einsatzdauer des Winterdienstes stellenweise auch mit einer geschlossenen Schneedecke gerechnet werden müsse. „Auch gilt, dass selbst nach Streueinsätzen stellenweise Glätte nicht ausgeschlossen werden kann“, erläutert Knörzer. Deshalb sollte jeder Verkehrsteilnehmer im Winter etwas mehr Zeit einplanen.

Besonderheit Tunnel und Hebewerke

Und dann sind da noch die vier Straßentunnel und rund 50 Hebewerke im Kreis, die ständig und auch bei unvorhersehbaren Ereignissen wie etwa Störungen und Unfällen im Tunnel vom Team der 24-Stunden-Tunnel-Rufbereitschaft betreut werden. „Diese Anlagen müssen ununterbrochen überwacht werden, dafür haben die Kollegen die entsprechende Ausrüstung um auch aus der Ferne jederzeit eingreifen zu können“, erklärt Frobin.

„Die Straßenwärter sind nicht zum Selbstzweck, sondern für die allgemeine Sicherheit im Straßenverkehr unterwegs“, erinnert Amtsleiter Matthias Fuchs und appelliert an die Rücksicht der Autofahrer, sollte es durch die Arbeiten zu Verzögerungen kommen.

Weitere Infos zum Beruf des Straßenwärters gibt es hier.