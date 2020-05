Von Stefan Hagen

Wiesloch/Rhein-Neckar. Die Schüler der beruflichen Schulen in Wiesloch verstehen die Welt nicht mehr. Endlich können die Abschlussklassen wieder zur Schule gehen, da wird ihnen mitgeteilt, dass der Schulträger – in diesem Fall der Rhein-Neckar-Kreis – weder den Lehrern noch den Schülern Schutzmasken für den Unterricht zur Verfügung stellt.

In einem offenen Brief unter anderem an Landrat Stefan Dallinger und die Vorsitzenden der im Kreistag vertretenen Parteien drücken sie – vertreten durch die Schülersprecher der Hubert-Sternberg-Schule, der Johann-Philipp-Bronner-Schule und der Louise-Otto-Peters-Schule – ihr Unverständnis über diese Entscheidung aus.

"Dass wir keine Schutzmasken erhalten, sehen wir als Verletzung der Fürsorgepflicht des Schulträgers. So vermittelt es uns den Eindruck, dass Schüler und Lehrer mit dem Wiedereinstieg nach dem ,Lockdown’ als Schule allein gelassen werden", heißt es in dem Schreiben.

Zudem stehe dies im Gegensatz zu Aussagen des Landrats wie "Unsere Kreis-Schulen sind uns lieb und teuer!" und einer Zeitungsanzeige, in der der Landrat zum Tragen von Schutzmasken auffordere. "Wir sind auch irritiert, weil wir erfahren haben, dass etwa die Stadt Heidelberg an ihren Schulen Schutzmasken verteilt", sagt Sonique Schleich, eine der Schülersprecherinnen der Johann-Philipp-Bronner-Schule gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung.

"Durch die Ausgabe von Masken an alle Schüler und Lehrer könnte gewährleistet werden, dass alle Betroffenen eine Maske besitzen und somit der Infektionsschutz gesichert wird – auch unabhängig von der finanziellen Situation der Familien unserer Mitschüler, was wiederum mehr Bildungsgerechtigkeit ermöglicht", heißt es in dem Schreiben an den Landrat weiter. "Wir möchten Sie daher bitten, besonders im Hinblick auf die Schüler, denen es finanziell nicht möglich ist, Schutzmasken in entsprechendem Umfang und Qualität allen Schülern der Schulen des Rhein-Neckar-Kreises zu beschaffen."

Zur Minimierung des Ansteckungsrisikos habe der Kreis die Regelungen des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zur Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs umgesetzt, heißt es in einer Stellungnahme des Landratsamts auf RNZ-Anfrage. "Wir haben die dort vorgegebenen Standards in unseren Schulen eingeführt", betont der im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis für die Schulen zuständige Amtsleiter Matthias Köpfer.

"Uns als Schulträger ist es wichtig, dass die grundlegenden Hygienestandards und vor allem das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden", ergänzt er. Hierzu hätten die Schulleitungen organisatorische Maßnahmen getroffen. Die Hygienerichtlinien des Landes würden für die Teilnahme am Unterricht das Tragen von Masken ausdrücklich nicht vorschreiben. Schüler sowie Lehrkräfte könnten aber freiwillig einen Mund-Nasen-Schutz verwenden. "Unsere Schulleitungen", sagt Köpfer, "haben im Rahmen ihres Hygienekonzepts außerhalb des Unterrichts in den Pausen aus organisatorischen Gründen nicht auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verzichten wollen".

Dabei werde aber lediglich das Tragen von Alltags- beziehungsweise Community-Masken verlangt, wie sie unter anderem für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs vorgeschrieben seien. "Aus diesem Grund haben wir als Schulträger davon Abstand genommen, Schutzmasken für Lehrer und Schüler kostenfrei zur Verfügung zu stellen", erläutert Köpfer weiter.

Eine ausreichende Mund-Nasen-Bedeckung könne beispielsweise auch ein Schal oder ein Tuch sein, um das unkontrollierte Aushusten oder Ausniesen von virenbelasteten Tröpfchen zu senken. Eine solche Bedeckung habe bestimmt jeder zur Hand. Damit würden auch Familien, die möglicherweise über geringe finanzielle Mittel verfügen, keine Nachteile entstehen, heißt es in der Mitteilung abschließend.