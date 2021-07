Von Sabine Hebbelmann

Rhein-Neckar. Dass es schwieriger geworden ist, die Schülerzahlen für mehrere Schuljahre im Voraus abzuschätzen, wurde in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport deutlich. So weicht die tatsächliche Entwicklung an den beruflichen Schulen des Rhein-Neckar-Kreises deutlich von den Annahmen des Schulentwicklungsplans ab, der auf im Jahr 2013 erhobenen Daten fußt. Laut Vorlage ging der Kreis damals von stark rückläufigen Zahlen ab dem Jahr 2015 aus.

Doch es kam anders. Hunderte Geflüchtete besuchten im Schuljahr 2015/16 die neu eingeführten Vorbereitungsklassen an beruflichen Schulen (VABO) und glichen den erwarteten Einbruch aus. Derzeit besuchen noch 89 Schüler diesen Bildungsgang. Die Schülerzahlen insgesamt blieben durch die "außerplanmäßigen" Zugänge stabil. Sie liegen bereits seit dem Schuljahr 2010/11 über dem Landesdurchschnitt.

In Zukunft dürfte sich auch die höhere Geburtenhäufigkeit bemerkbar machen. Sie lag über Jahrzehnte in Baden-Württemberg stabil bei Werten um 1,4 Geburten je Frau. Ab 2014 war innerhalb relativ kurzer Zeit ein deutlicher Anstieg auf einen Wert von knapp 1,6 Geburten zu verzeichnen. Stabilisiert haben sich nach einer leichten Delle der vergangenen Schuljahre auch die Schülerzahlen der Sonderpädagogischen Bildungs-und Beratungszentren. Die Martinsschule in Ladenburg verzeichnet gar einen Anstieg von zehn Schülern gegenüber dem Vorjahr, sieben Schüler weniger besuchten dagegen die Steinsbergschule in Sinsheim.

Die Kreisräte stimmten der befristeten Einrichtung zweier kooperativer Organisationsformen der Comeniusschule in Schwetzingen zu. Eine entsteht an der Theodor-Heuss-Grundschule Oftersheim und eine weitere ab Klassenstufe fünf an der Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule in Schwetzingen.

Der Rhein-Neckar-Kreis verfolgt die Profilierung der Zentren beruflicher Bildung sowie ein regional ausgewogenes Bildungsangebot in zumutbarer Erreichbarkeit. Hierfür war 2014 an die Stelle des Schulentwicklungsplans die Regionale Schulentwicklung im Regierungsbezirk Karlsruhe getreten, ein gesetzlich verankertes Instrument, um mit allen Beteiligten über Stadt- und Kreisgrenzen hinweg anhand vorgegebener Mindestschülerzahlen und Hinweisverfahren Bedarfe und Ressourcen in Einklang zu bringen.

Zum Beispiel unterschreitet die Friseurausbildung die Mindestklassengröße an allen drei Standorten im Rhein-Neckar-Kreis. Wegen guter Erreichbarkeit soll zunächst die Ausbildung an der Ehrhart-Schott-Schule in Schwetzingen nach Mannheim verlagert werden. Bei anhaltendem Rückgang an Ausbildungsverträgen müssten die angehenden Friseure wohl in Zukunft von Wiesloch nach Heidelberg wechseln. Die Ausbildung Fleischer sowie Fleischereifachverkäufer, die bisher an der Friedrich-Hecker-Schule in Sinsheim angeboten wird, soll künftig am Standort Buchen gesichert werden.

Bevor Landrat Stefan Dallinger zum Bericht über den baulichen Zustand der Schulen überleitete, ging ein heftiger Wolkenbruch auf die Kreissporthalle Wiesloch nieder. "Der bauliche Zustand dieser Sporthalle ist gut, wir sitzen im Trockenen", bemerkte er augenzwinkernd. Aufgrund des Lärms, den der Regen verursachte, musste die Sitzung zuvor sogar unterbrochen werden. Eine Übersicht der Bauunterhaltungskosten an den verschiedenen Schulen, die sich auf insgesamt drei Millionen Euro summieren, war dem Bericht beigefügt.

Klaus Pfaff (CDU) lobte den offenen und transparenten Prozess, während Anja Wirtherle (Grüne) energetische Sanierungen vermisste. "Ob es noch mal günstiger wird, wage ich zu bezweifeln", sagte sie und erinnerte an die Ziele des Klimaschutzkonzeptes. Ihre Fraktionskollegin Christa Balling-Gündling wollte prüfen lassen, inwieweit in bestimmten Gebäuden der Einbau von Luft-Filteranlagen sinnvoll wäre. Lüften sei das A&O, entgegnete Dallinger. "Wir planen nicht den großen Ankauf von Filteranlagen, sondern warten ab."

Die Kreisräte nahmen die Berichte zur Kenntnis. Außerdem stimmten sie dem Umbau des Werkstattgebäudes A4 der Hans-Freudenberg-Schule am Zentrum beruflicher Schulen in Weinheim für weitere 3,2 Millionen Euro zu.