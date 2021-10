Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Die Windkraft im Rhein-Neckar-Kreis bleibt ein stürmisches Thema. Obwohl oder gerade, weil sich hier noch kein einziges Windrad dreht, wird die Diskussion auch auf emotionaler Ebene geführt. Jetzt hat der FDP-Landtagsabgeordnete Christian Jung mächtig Wasser auf die Mühlen der Kritiker und Gegner dieser alternativen Energieform im Landkreis gegossen.

Der Liberale hatte eine sogenannte Kleine Anfrage an das Landesumweltministerium geschickt. Thema: "Entwicklung des Windenergieausbaus im Rhein-Neckar-Kreis" (Drucksache 17/ 840). Nun habe Landesumweltministerin Thekla Walker (Grüne) geantwortet, dass maximal etwa 7,4 Prozent der Fläche des Rhein-Neckar-Kreises theoretisch für eine Nutzung als Windenergiestandort in Frage kommen, teilt Jung in einer Pressenotiz mit.

Diese Zahl setze sich zusammen aus 2,6 Prozent bezüglich Windhöffigkeit geeigneter Flächen (durchschnittliches Windaufkommen an einem bestimmten Standort) und weiteren 4,8 Prozent bezüglich Windhöffigkeit geeigneter Flächen, die aber flächenbezogenen Restriktionen unterliegen. Die Antwort der Umweltministerin zeige deutlich, dass der Rhein-Neckar-Kreis für eine windenergetische Nutzung nur bedingt oder überhaupt nicht geeignet ist, schlussfolgert der FDP-Abgeordnete.

"Den Bau von bis zu 250 Meter hohen Windkraftanlagen in Waldgebieten lehne ich zudem aus ökologischen Gründen ab. Dies bringt dem Klimaschutz überhaupt nichts", lässt er keine Zweifel an seiner Meinung aufkommen. Schon auf Basis der Flächenzahlen, die die Landesregierung als theoretisches Maximum bezeichne, werde deutlich, dass man sich für eine Nutzung als Windenergiestandort andernorts werde umsehen müssen.

Gelten im ganzen Land Baden-Württemberg bis zu 11,8 Prozent der Fläche als theoretisch geeignet, seien es im Rhein-Neckar-Kreis nur noch 7,4 Prozent der Kreisfläche, fast zwei Drittel davon sogar nur mit von Fall zu Fall zu prüfenden Flächenrestriktionen, fasst Jung zusammen. Sein Fazit: "Man sieht deutlich: Wer effizient Windenergie produzieren will, ist im Rhein-Neckar-Kreis am falschen Ort."

Wie bewerten die im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises vertretenen Parteien diese doch sehr offenen Äußerungen zum Thema Windkraft im Landkreis? Die Rhein-Neckar-Zeitung hat bei den Fraktionsvorsitzenden beziehungsweise Fraktionssprechern nachgefragt.

Christian Jung (FDP) bei einer Rede im baden-württembergischen Landtag. Foto: privat

Frank Werner (CDU): Die Anfrage und die Antwort von Umweltministerin Walker bringen inhaltlich keine neuen Tatsachen hervor, fassen aber treffend das zusammen, was auf der Ebene des für die Windkraftplanung zuständigen Verbandes Region Rhein-Neckar schon jahrelang erkennbar ist: Der eher windschwache Rhein-Neckar-Kreis als einwohnerstärkster Landkreis in Baden-Württemberg ist zudem auch noch mit circa 510 Einwohnern pro Quadratkilometer einer der Landkreise mit der größten Bevölkerungsdichte.

Bei uns treffen viele Belange aufeinander: Naturschutz, Artenschutz, Landwirtschaft und die Enge des menschlichen Siedlungsraumes. Dass hier Windkraftanlagen, die Abstände zu Wohnhäusern haben müssen, kaum zu platzieren sind, erschließt sich schnell. Anlagen von 250 Metern Höhe treffen zudem nachvollziehbar auf größte Widerstände der Menschen. Dennoch ist Klimaschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die keinen Aufschub duldet. Wenn wir hier vorankommen wollen, brauchen wir nicht nur Maßnahmen des Kreises oder der Kreiskommunen. Wir brauchen vor allem die Akzeptanz und die Mitwirkung in der Breite der Bevölkerung.

Die CDU-Fraktion hat eine klare Haltung zur Windkraft: Wo die Bevölkerung vor Ort eine oder mehrere Anlagen möchte, sollte dies möglich sein. Andererseits darf es gegen den Willen der Bevölkerung auch keine aufgezwungenen Anlagen geben. Wichtig ist uns, die Potenziale aller Erneuerbaren Energien zu prüfen und sie dort zu nutzen, wo sowohl großes Potenzial als auch die Akzeptanz der Menschen vorhanden ist.

Malte Kaufmann (AfD): Die AfD-Fraktion im Kreistag stimmt der Argumentation von Christian Jung ausdrücklich zu. Wir sind der Meinung, dass sowohl der Rhein-Neckar-Kreis als auch die gesamte Metropolregion Rhein-Neckar nicht nur bedingt, sondern gar nicht für Windkraft geeignet sind.

Neben den Effizienz- und Rentabilitätsproblemen aufgrund von Windhöffigkeit ist für uns auch entscheidend, dass Windräder das Landschaftsbild verunstalten, massiv zur weiteren Flächenversiegelung beitragen, lästigen Infraschall generieren, Betonfundamente erfordern, aus teilweise schwer recycelbaren Verbundkunststoffen bestehen (beispielsweise glas- oder carbonfaserverstärkte Kunststoffe in Rotorblättern) und eine Gefahr für seltene Greif- und Großvögel darstellen. Darüber hinaus geht von Windkraftanlagen im Winter eine nicht zu unterschätzende Gefahr durch Eisschlag aus.

Aus diesem Grund hat die AfD in der Verbandsversammlung der Metropolregion Rhein-Neckar im Jahr 2019 gegen jegliche Ausweisung von Windkraftgebieten im Regionalplan gestimmt. Die Energieprobleme unserer Zeit können nicht mit Windrädern gelöst werden. Wir brauchen stattdessen einen sinnvollen, bezahlbaren und verlässlichen Strommix unter Einbeziehung konventioneller Energieerzeugung. Dazu gehört unserer Meinung nach auch eine Renaissance der Kernkraft mit neuen, modernen Kraftwerken in Deutschland.

Claudia Felden (FDP): Soll die Energiewende gelingen, müssen wir technologieoffen das Thema befördern. Je nach Region wird die eine oder andere regenerative Energie sich als geeigneter erweisen. Der Verband Region Rhein-Neckar hat sehr viel Kraft und Zeit in die Suche nach Vorranggebieten für Windenergie investiert. Für den Rhein-Neckar-Kreis ist dabei sehr wenig herausgekommen. Gleiches gilt für die Kommunen, die für die Weiterentwicklung der Flächennutzungspläne geeignete Flächen für die Windenergie suchen.

Die geringere Windhöffigkeit gegenüber Flächen – etwa in der Pfalz oder im Osten der Region – sowie Konflikte mit dem Umwelt- und Naturschutz sind hierfür ursächlich. Daher sehe auch ich derzeit nur ein relativ geringes Potenzial für die Windenergie im Rhein-Neckar-Kreis. Ich will jedoch keinesfalls ausschließen, dass die technologische Weiterentwicklung der Windräder die Wirtschaftlichkeit auch bei geringer Windlast erhöhen kann. Die Errichtung von Windkraftanlagen in geschützten Waldgebieten des Rhein-Neckar-Kreises halte ich aufgrund der erforderlichen Rodungen und der nachhaltigen Störung der Habitate von Waldtieren für nicht vertretbar.

Ralf Göck (SPD): Auch im Rhein-Neckar-Kreis gibt es Standorte für die Windkraft, und die brauchen wir auch, denn wir können auf keine Erneuerbare Energie von vorneherein verzichten. Durch den Verzicht auf die Kernenergie und auf fossile Brennstoffe wird jedes Megawatt Strom oder Wärme aus Erneuerbaren Energien gebraucht. Ansonsten müssten wir viel Atomstrom aus dem Ausland importieren.

Aber auch aufgrund der steigenden Preise für Strom aus fossilen Brennstoffen, beispielsweise durch die CO2-Abgaben, ist es auch im Sinne niedrigerer Strom- und Wärmepreise für Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft von Bedeutung, möglichst bald möglichst viele Erneuerbare Energien hier vor Ort zu produzieren und zu nutzen, sei es Wind, Photovoltaik, Flusswärme, Geothermie oder Strom und Wärme aus Biomasse.

Edgar Wunder (Linke): Wenn im Rhein-Neckar-Kreis 7,4 Prozent der Fläche für Windkraftnutzung geeignet sind, tatsächlich aber 0,0 Prozent dafür Verwendung finden – es existiert bislang kein einziges Windrad – dann sind das schwerwiegende politische Versäumnisse. Herr Jung sollte sich dafür einsetzen, dass an den geeigneten Standorten im Rhein-Neckar-Kreis endlich Windkraftanlagen errichtet werden, beispielsweise im Gebiet "Dreimärker" bei Spechbach, das im Regionalplan ausdrücklich als für Windkraftanlagen geeignet ausgewiesen ist. Sich stattdessen pauschal gegen Windkraftanlagen in unserer Region zu wenden, ist ziemlich daneben und im Übrigen auch inkompetent.

Hans Zellner (Freie Wähler): Mit den Ausbaupotenzialen von Standorten zur Windkraftnutzung haben sich der Verband Region Rhein-Neckar als Planungsträger und die Fraktion der Freien Wähler intensiv beschäftigt. Neben der Windhöffigkeit bestehen im dicht besiedelten Rhein-Neckar-Kreis Restriktionen von Natur- und Landschaftsschutz, Artenschutz, Wasserschutz und auch der Schutz von Menschen vor negativen Auswirkungen.

Im rechtskräftigen Teilregionalplan "Windenergie" konnte im gesamten Kreis nach Anwendung der Auswahlkriterien nur der Standort "Dreimärker" bei Epfenbach/Spechbach mit drei Anlagen als Vorranggebiet ausgewiesen werden. Dies zeigt deutlich, dass es nur ein geringes Potenzial für Windkraftnutzung im Rhein-Neckar-Kreis gibt. Daneben könnten sicherlich einzelne Windkraftanlagen zusätzlich errichtet werden.

Dies würde aber dem ökonomischen Prinzip widersprechen und mit einer Verschandelung der Landschaft den Erholungswert der Menschen einschränken und dem Artenschutz einen nicht wieder gut zu machenden Schaden zufügen. Insofern ist der Ausbau der Photovoltaik- und der Wasserstofftechnik mit Hochdruck voranzutreiben.

Stefan Geißler (Grüne): Im Rhein-Neckar-Kreis ist derzeit keine einzige Windenergieanlage in Arbeit oder in Planung. Die Energiewende steckt hier noch in den Kinderschuhen. Dass Windenergie im Kreis derzeit noch keine Rolle spielt, ist eher historisch zu erklären, denn geeignete Standorte gibt es auch hier in der Region in großer Zahl. Es wird in den kommenden Monaten und Jahren darauf ankommen, die Anliegen der Bevölkerung sowie des Natur- und Landschaftsschutzes angemessen zu berücksichtigen und dabei die Erfordernisse einer nachhaltigen Energiewende bei der Planung im Blick zu behalten.

Der Rhein-Neckar-Kreis hat soeben erst auf Initiative der Grünen eine "Potenzialstudie" in Auftrag gegeben, in der die Optionen für lokale Erneuerbare Energien in der Region wissenschaftlich ermittelt werden. In der Antwort des Umweltministeriums an Christian Jung (FDP) ist die große Zahl von potenziellen Windenergiestandorten im Rhein-Neckar-Kreis ersichtlich: Viele sind nach derzeitigem Stand "geeignet", viele weitere sind dies gegebenenfalls nach Untersuchung und dem Ausschließen von potenziellen Hinderungsgründen.

Wie Jung dennoch auf die Idee kommt, den gesamten Landkreis kurzerhand für ungeeignet oder nur bedingt geeignet für Windenergie zu erklären, ist daher ebenso wenig nachvollziehbar wie seine überraschende Aussage, Windenergie bringe dem Klimaschutz überhaupt nichts. Die Bewertung von Standorten nach ihrer Eignung für Windenergie sollte man besser, um hier mal seinen Parteichef Christian Lindner zu zitieren, den Profis überlassen.