Rhein-Neckar-Kreis. (RNZ) Ein Landkreis - drei Wahlkreise: Der Rhein-Neckar-Kreis wird bei der Bundestagswahl 2021 am 26. September "zerrissen". Denn das Gebiet ist in drei Wahlkreise aufgeteilt, wie das Landratsamt mitteilt.

Deshalb gibt es auch keinen einheitlichen Stimmzettel für den Rhein-Neckar-Kreis. Die meisten Wahlberechtigten - rund 198.000 - entfallen dabei auf den Wahlkreis 277 Rhein-Neckar, der den mittleren und östlichen Teil des Kreises umfasst. Unter anderem gehören Sinsheim, Eberbach, Neckargemünd, Leimen, Wiesloch und Walldorf dazu. Die übrigen Städte und Gemeinden sind den Wahlkreisen 274 Heidelberg (unter anderem mit Heidelberg, Weinheim, Dossenheim, Eppelheim und Schriesheim) oder 278 Bruchsal-Schwetzingen (unter anderem Schwetzingen, Hockenheim, Plankstadt) zugeordnet.

Den Wahlkreis Rhein-Neckar gibt es in seinem jetzigen Zuschnitt bereits seit 1980. Von 1965 bis 1976 trug er den Namen "Heidelberg-Land – Sinsheim" und umfasste den ehemaligen Landkreis Heidelberg ohne die Gemeinde Eppelheim sowie den ehemaligen Landkreis Sinsheim. Der Wahlkreis wurde bisher immer von den Direktkandidaten der CDU gewonnen.

Bei den Zweitstimmen, mit der die Liste der Partei gewählt wird, hatten die Wählerinnen und Wähler damals nicht so viele Wahlmöglichkeiten wie heute. 1965 traten lediglich sechs Parteien zur Bundestagswahl an; auf dem aktuellen, über einen halben Meter langen Stimmzettel zur Bundestagswahl 2021 sind in Baden-Württemberg die Landeslisten von 24 Parteien zu finden.

Insgesamt bewerben sich in Baden-Württemberg 747 Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl. Davon kandidieren 209 nur in einem Wahlkreis, 301 nur auf einer Landesliste und 237 sowohl in einem Wahlkreis als auch auf einer Landesliste.

Info: Als Hilfe zur Wahlentscheidung bietet die Bundeszentrale für politische Bildung ab dem 2. September wieder den Wahl-O-Mat an. Erreichbar ist der Wahl-O-Mat unter der Webadresse www.wahl-o-mat.de