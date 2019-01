Auf dem Wasser ist Albert Karras ganz in seinem Element. Hier misst der Experte die Sichttiefe im Altlußheimer Blausee. Fotos: zg

Von Stefan Hagen

Heidelberg/Rhein-Neckar. Wasser ist sein Lebenselixier - auch berufsbedingt. Albert Karras arbeitet für den Rhein-Neckar-Kreis im Gesundheitsamt, das für den gesamten Landkreis und die Stadt Heidelberg zuständig ist. Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem die Überprüfung der Wasserqualität der neun Badeseen sowie der rund 240 Schwimm- und Badebecken im Rhein-Neckar-Kreis und im Stadtgebiet Heidelberg. Darunter sind so "exotische Wassergebiete" wie das Entmüdungsbecken der Profifußballer der TSG Hoffenheim.

Angesichts dieser beeindruckenden Zahlen wird schnell klar, dass Karras und seine Kollegin, die Hygienekontrolleurin Sarah-Vanessa Samuelsen, alle Hände voll zu tun haben. Für den vergangenen Sommer kann der Experte ein überaus positives Fazit ziehen: "Trotz hoher Temperaturen und lebhaften Badebetriebs hat das Gesundheitsamt in keinem Schwimm- und Badebecken Maßnahmen ergreifen müssen", blickt Karras zurück.

Der für Ordnung und Gesundheit zuständige Dezernent, Christoph Schauder (l.), und der Leiter des Gesundheitsamts, Rainer Schwertz (r.), überreichen Albert Karras seine Berufung in die beim Umweltbundesamt angesiedelte Kommission.

Um während der warmen Monate die hygienisch einwandfreie Wasserqualität zu gewährleisten, werden von Mitte Mai bis Mitte September alle zwei Wochen Wasserproben aus den Badeseen entnommen. Dabei stellen die beiden Mitarbeiter des Gesundheitsamts den pH-Wert, die Sichttiefe, den Sauerstoffgehalt sowie die exakte Luft- und Wassertemperatur der Badegewässer fest. Die Wasserproben werden im Labor des Landesgesundheitsamts Stuttgart auf Indikatorparameter der Bakterien E-scherichia coli und Enterokokken untersucht. Innerhalb weniger Tage liegen die exakten Ergebnisse dann dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises vor, das anhand der Werte gegebenenfalls weitere Maßnahmen treffen kann. "Wir kontrollieren öfter und umfassender, als es die Europäische Union vorschreibt", betont Karras. Die zusätzlich untersuchten Parameter seien nämlich sehr hilfreich bei der Analyse, wenn ein Badesee mal nicht die gewünschte Wasserqualität aufweisen sollte.

"Es ist allerdings nicht so, dass wir nur im Sommer arbeiten, auch wenn einige Leute das manchmal glauben", sagt der Hygienekontrolleur. Schließlich würden die vielen Hallenbäder und anderen öffentlich zugänglichen Wasserbecken im Zuständigkeitsbereich das ganze Jahr über kontrolliert.

Jetzt ist man auch an anderer Stelle auf den Experten aus dem Rhein-Neckar-Kreis aufmerksam geworden: Karras wurde für die Dauer von vier Jahren als ständiges Mitglied in die Schwimm- und Badebeckenwasserkommission (BWK) beim Umweltbundesamt berufen - eine große Ehre für den gelernten Zahntechniker, wie in einer Mitteilung aus dem Landratsamt betont wird.

Die BWK ist eine nationale Fachkommission des Bundesministeriums für Gesundheit, die beim Umweltbundesamt angesiedelt ist. Sie berät in Fragen der Schwimm- und Badebeckenwasserhygiene. Die Fachkommission beruft gemeinsam mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie den zuständigen obersten Landesbehörden die Mitglieder der Kommission für eine Sitzungsperiode von vier Jahren. Diese sind ausgewiesene Experten aus unterschiedlichen Disziplinen, etwa der Wissenschaft, Forschung und der Wirtschaft sowie dem öffentlichen Gesundheitswesen. Sie verfügen über umfangreiche, insbesondere auch praktische Erfahrungen in Fragen der Schwimm- und Badebeckenwasserhygiene.

"Die Berufung unseres Mitarbeiters zeigt, dass er über ein sehr umfangreiches Expertenwissen verfügt und ist die Anerkennung seiner langjährigen Arbeit in diesem Bereich", spart der für Gesundheitsfragen zuständige Dezernent Christoph Schauder nicht mit Lob. Albert Karras jedenfalls freut sich auf die "spannende Aufgabe", die da auf ihn zukomme. Bei der konstituierenden Sitzung der Fachkommission vor einigen Tagen in Berlin hat Karras seine neuen Kollegen bereits kennengelernt. Ziel der Schwimm- und Badebeckenwasserkommission wird unter anderem sein, bundesweit einheitliche Standards für die Prüfung und Qualitätssicherung von Schwimmbädern zu erstellen.

Für Karras bleibt es übrigens bei der Ehre, in die Fachkommission berufen worden zu sein. Eine Entlohnung für die zusätzliche Arbeit ist nicht vorgesehen: Die Mitgliedschaft in der Kommission ist ehrenamtlich.