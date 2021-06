Zwei Kühe in Gmund am Tegernsee. Symbolfoto: Marc Müller/Illustration/dpa

Von Harald Berlinghof

Heidelberg/Rhein-Neckar. In der diesjährigen Vegetationsperiode zwischen Mai und Oktober werden 82 qualifizierte Biotop-Kartierer im Auftrag der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) in 95 Gemeinden im gesamten Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg unterwegs sein. Sie sollen Biotope im Offenland dieser Regionen bewerten und ihre ökologische Bedeutung einschätzen. Jährlich werden auf der Grundlage von Landesverordnungen zwei bis vier Kreise kartiert. In einem Zwölfjahresrhythmus soll das Offenland regelmäßig biologisch kartiert werden, erklärte Julia Raddatz von der LUBW kürzlich bei einer digitalen Informationsveranstaltung.

Biotope sind räumlich abgegrenzte Lebensgemeinschaften von Pflanzen und Tieren. Der Mensch als Teil der Natur ist dabei nicht nur Zerstörer vieler naturnaher Biotope. Vielmehr gibt es zahlreiche Lebensräume, die nur existieren, weil der Mensch an die vorgefundene Landschaft Hand anlegt. Dazu zählen in unserer Region Mähwiesen, Streuobstwiesen oder auch Wacholderheiden.

Die jetzt in ihrer heißen Phase steckende Offenland-Biotopkartierung ist eine systematische Erfassung von Lebensräumen nach methodisch einheitlichen Vorgaben. Sie liefert einen Überblick über Lage, Verbreitung und Zustand von naturschutzfachlich wertvollen Flächen. Sie bildet aber keine Handlungsanweisung für Grundbesitzer, sondern ist nur Grundlage und Datenquelle für Eingriffsregelungen des Naturschutzgesetzes.

Unter Offenland versteht man alle Flächen, die nicht Wald sind und die nicht als Siedlungsbereich gelten. Zunächst widmen sich die Kartierer, deren Büros mit Hilfe einer europaweiten Ausschreibung gefunden wurden, den sogenannten Mähwiesen. Hier herrscht ein gewisser Zeitdruck, sie vor der ersten Mahd zu begutachten und zu bewerten.

Erst danach kommt das übrige Grünland an die Reihe und schließlich gegen Ende des Sommers die Gehölzbiotope außerhalb von Wäldern. Ein besonderes Augenmerk legen die Kartierer auf so genannte FFH-Gebiete (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union), die zum Schutz seltener Arten oder seltener Biotopformen ausgewiesen wurden. Bei der jetzt in unserer Region angelaufenen Begehung der Offenland-Biotope werden allerdings nur die pflanzlichen Besonderheiten erfasst. Seltene Tierarten finden keinen Eingang in die Qualitätsbewertung eines Biotops.

In Baden-Württemberg fallen rund 860 Quadratkilometer Fläche unter den Begriff "Offenland". Das entspricht rund 2,4 Prozent der Fläche des Landes. 45 Prozent sind landwirtschaftliche Flächen, 38 Prozent Wald und 15,5 Prozent Siedlungs- und Verkehrsflächen. Die Wasserflächen sind dabei eher zu vernachlässigen.

Das Offenland in seiner Vielgestaltigkeit und seiner extremen Zersplitterung der Flächen komplett zu erfassen, gleicht einer Sisyphus-Aufgabe. Vom Felsenbiotop über Geröllhalden bis zu Nasswiesen, Röhrichten und Magerwiesen reicht das Spektrum dessen, was in die Kartierung einfließt.

Und findet sich am Rande der Fläche vielleicht sogar ein kleiner Bestand der Fliegenragwurz (streng geschützte Orchideenart), dann ist dem Biotop die A-Kategorie "hervorragend" sicher.