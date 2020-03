Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Rhein-Neckar-Journals auf unserem Bild in der vorderen Reihe von links mit Ina Steinbrenner, Albert Gramlich und der Bezirksleiterin des Badischen Blinden- und Sehbehinderten-Verbandes Luitgard Mayer, in der zweiten Reihe mit Ilse Brandner (3. v. l.) und Gisa Bringer (r.) und stehend von links mit Waltraud al Karghuli, Ursula Bappert und Heide Hertzberg sowie von rechts nach links Roger Michelbach und Renate Kölblin trafen sich in einem Heidelberger Café mit ihren Hörerinnen und Hörern. Foto: Peter Dorn