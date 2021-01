Heidelberg/Mannheim. (cab) In den Nächten vom 23. bis 25. Januar wird es insbesondere in Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg und Weinheim zu einzelnen Zugausfällen auf den Linien der S-Bahn Rhein-Neckar S 1, S 2, S 3 und S 6 kommen. Das teilte eine Sprecherin der DB Regio AG am Donnerstag mit. Ein Ersatzverkehr mit Bussen werde eingerichtet.

Auf den Bahnstrecken zwischen den Hauptbahnhöfen von Mannheim und Heidelberg sowie zwischen Mannheim und Bensheim werde an der Erneuerung der Gleise gearbeitet, so die Sprecherin. Dafür würden an den Schienen Schleifarbeiten ausgeführt. Daher müssen die Fahrpläne in der Nacht von Samstag, 23. Januar, auf Sonntag, 24. Januar, in der Zeit von 20.30 bis 5.30 Uhr sowie in der Nacht von Sonntag, 24. Januar, auf Montag, 25. Januar, von 23.30 Uhr an und bis 1.45 Uhr angepasst werden.

Einzelne S-Bahnen der Linien S 1 (von Homburg nach Osterburken), S 2 (von Kaiserslautern nach Mosbach) sowie S 3 (von Germersheim nach Karlsruhe) fallen zwischen Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg aus. Teilweise werden Busse im Ersatzverkehr angeboten. Dies gilt auch für Verbindungen der Linie S 6 von Mainz nach Bensheim.

Die Abfahrtzeiten der Busse, die zwischen Mannheim, Ladenburg, Weinheim und Bensheim verkehren sollen, werden vom Fahrplan abweichen. Reisende sollten die Aushänge an den Bahnhöfen beachten. Infos auch über die DB Navigator-App oder im Internet unter www.bauinfos.deutschebahn.com.