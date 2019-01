Rhein-Neckar. (sha) Die Grippe ist eine schwere Krankheit, an der jedes Jahr bundesweit viele Menschen sterben. In dieser Saison gibt es in der Region bislang weniger Fälle als in der Vorsaison. Aktuell seien 23 Influenza-Erkrankungen bekannt, teilt das für den Rhein-Neckar-Kreis und die Stadt Heidelberg zuständige Gesundheitsamt mit.

In der Grippesaison 2016/17 gab es insgesamt 48 Meldungen im Stadt- und Landkreis, im Vorjahreszeitraum sogar 98 Meldungen. "Aktuell ist die Saison im Vergleich zu den Vorjahren also ruhig, allerdings erfolgte der rasche Anstieg der Influenzaerkrankungen in der Saison 2017/18 auch eher spät, so etwa ab der dritten Kalenderwoche 2018", sagt die Mitarbeiterin des Referats Infektionsschutz im Gesundheitsamt, Anne Kühn. "Es ist also noch zu früh, um die aktuelle Saison abschließend zu beurteilen", gibt sie zu bedenken.

Erfreulich sei auf jeden Fall die Tatsache, dass dem hiesigen Gesundheitsamt bislang keine Influenzatodesfälle gemeldet worden seien. Die Nachfrage nach Impfungen ist laut der Experten im Gesundheitsamt weiterhin groß. In der Region gab es nach deren Kenntnis zu Beginn der Grippesaison vereinzelt Engpässe bei den Grippeimpfstoffen.

Das Regierungspräsidium (RP) als zuständige Arzneimittelaufsichtsbehörde habe daher den Weg für den Bezug von Impfstoffen aus dem Ausland frei gemacht, so dass bei hoher Nachfrage von dort nachgeliefert werden könnte. "Ob Großhändler und Apotheker von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, ist uns allerdings nicht bekannt", sagt Anne Kühn. Auf Anfrage der RNZ betonte RP-Sprecher Uwe Herzel, dass es seit Beginn des Jahres keine Anfragen von Apotheken mehr gegeben habe.

Kühn weist noch darauf hin, dass sich die Grippeimpfung auch jetzt noch lohnt, wenngleich es 14 Tage dauert, bis nach der Impfung der Schutz aufgebaut wird.

Info: Fragen rund um die Grippeimpfung beantworten die Experten des Gesundheitsamtes unter der Telefonnummer 06221/522 18 27.