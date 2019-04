Rhein-Neckar. (sha/lsw) Impfen als Pflicht? Die Diskussion darüber hat sich unter anderem an Masernausbrüchen in Schulen und Verdachtsfällen in Kindergärten entzündet. Dort sind manchmal zu wenige Kinder immunisiert. Betroffen waren im März auch zwei Kindergärten im Rhein-Neckar-Kreis, wie der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes Rhein-Neckar-Kreis, Andreas Welker, gegenüber der RNZ bestätigt hatte. In beiden Einrichtungen wurden schließlich jeweils mehrere Personen für 14 Tage vom Besuch des Kindergartens ausgeschlossen, weil kein Impfnachweis vorgelegt werden konnte.

Die Masern gelten als eine der ansteckendsten Erkrankungen überhaupt und sind trotz Verfügbarkeit effektiver und sicherer Impfstoffe immer noch ein wesentlicher Grund für eine erhöhte Kindersterblichkeit in vielen Regionen der Welt. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verstarben im Jahr 2017 rund 110.000 Kinder weltweit an den Masern.

Geht es aber ums Impfen, wird es hierzulande schnell emotional. Argumente von Impfbefürworten treffen auf Kontra-Argumente von Impfgegnern. Statistisch gesehen sind die Skeptiker jedenfalls in der Minderheit. So untersucht die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung regelmäßig die Einstellung zum Impfen.

Die jüngste Befragung von 2016 zeigt, dass der Anteil der Impfbefürworter gestiegen ist - von 69 Prozent im Jahr 2014 auf 77 Prozent 2016. Der Anteil der Befragten mit Vorbehalten gegen Impfungen ist dagegen deutlich gesunken, von 25 Prozent 2014 auf 18 Prozent 2016. Der Anteil der Befragten mit einer ablehnenden oder eher ablehnenden Haltung ist leicht gesunken, von sechs Prozent 2014 auf fünf Prozent 2016.

Seit geraumer Zeit wird vor diesem Hintergrund nun kontrovers über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht diskutiert. Wie steht das Gesundheitsamt Rhein-Neckar-Kreis - das auch für den Stadtkreis Heidelberg zuständig ist - zur allgemeinen Impfpflicht? Dort gibt man sich bei der Stellungnahme eher zurückhaltend.

"Als Behörde arbeiten wir auf der Basis der geltenden Gesetze und Verordnungen unter Beachtung der aktuellen Rechtsprechung. Und zur Zeit existiert in Deutschland keine Impfpflicht", betont der Leiter des Gesundheitsamtes, Rainer Schwertz.

Impfungen gehörten jedoch bei den sogenannten impfpräventablen Erkrankungen, zum Beispiel den Masern, zu den wichtigsten und wirksamsten präventiven Maßnahmen, die in der Medizin zur Verfügung stünden. "Einwände gegen das Impfen wurden wissenschaftlich untersucht und entkräftet", sagt Schwertz. Die Eliminierung - also Ausrottung - der Masern werde weltweit angestrebt und sei auch in Deutschland seit vielen Jahren erklärtes Ziel des Bundes und der Länder, heißt es in der Stellungnahme des Gesundheitsamtes.

Bereits im Juni 1998 habe die Gesundheitsministerkonferenz der Länder (GMK) zu einem verstärkten Engagement aufgerufen, die Masernerkrankungen in Deutschland entscheidend zu reduzieren. "Als Voraussetzung für eine schnelle Unterbrechung von Infektionsketten und damit die Erreichung der Masernelimination gilt dabei die Immunität von mehr als 95 Prozent der Bevölkerung. Trotz verstärkter Anstrengungen konnte dieses Ziel bislang nicht erreicht werden", erläutert Andreas Welker.

Die aktuellen Trends und steigenden Fallzahlen, sowie Ausbrüche, zeigten jedoch, dass die bislang angewandten Methoden zur Steigerung der Impfraten nur bedingt zum Erfolg geführt hätten. "Die Einführung einer Impfpflicht ist somit eine Abwägung des Nutzens, beispielsweise zum Schutz der Einzelperson und zum Schutz von Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, gegen mögliche Risiken, beispielsweise die resultierende Verweigerung anderer, ebenfalls sinnvoller, nicht verpflichtender Impfungen", sagt Schwertz.

Diese Abwägung zu treffen beinhalte neben der wissenschaftlichen Bewertung der Datenlage auch die Einbeziehung der politischen Willensbildung. Zudem sollte ausgelotet werden, inwiefern die Ausweitung von Beratungsangeboten noch intensiviert werden könne. "Insofern ist dies keine Frage, die ein Gesundheitsamt alleine beantworten kann, da hierzu eine wissenschaftliche und politische Konsensfindung notwendig sind", betont Amtsleiter Schwertz.

Sobald diese abgeschlossen sei, werde das Gesundheitsamt auch weiterhin - in jedweder politisch beschlossenen Form der Umsetzung - engagiert den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung im Stadtkreis Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis gewährleisten.