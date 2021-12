Rhein-Neckar. (alb) Vor allem Kriminelle waren es, die das Angebot des ehemaligen europäischen Dienstleisters Enchro-Chat nutzten, um über deren Mobilgeräte ("Krypto-Handys") und aufwendig verschlüsselten Chatnachrichten ihre "Geschäfte" abzuwickeln.

Zunächst gelang es der Polizei in den Niederlanden und Frankreich, mehr als 20 Millionen geheimer Mitteilungen abzuschöpfen. Und auch Europol gelang es, in die technische Infrastruktur des fragwürdigen Anbieters einzudringen und den deutschen Sicherheitsbehörden Datensätze zur Verfügung zu stellen.

In der Folge stellte Enchro-Chat den Betrieb ein. Die Ermittlungen liefen weiter. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt gegen zehn Männer Anklage erhoben, die zwischen März und Juni 2020 über die "Krypto-Handys" und die darauf installierten Programme Drogendeals eingefädelt haben sollen. Sie alle wurden bereits Ende Mai dieses Jahres bei einer groß angelegten Durchsuchungsaktion festgenommen und kamen auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Sie stammen aus Heidelberg, Weinheim, Ladenburg und Karlsruhe.

Im ersten Fall sollen sich fünf der sechs Tatverdächtigen zu einer Bande zusammengeschlossen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern im Alter von 25 bis 50 Jahren vor, in Mannheim und Heidelberg mit mehr als einer Tonne Marihuana und Haschisch, 40 Kilogramm Kokain und 50 Kilogramm Amphetamin gehandelt zu haben. Beim Durchsuchen von Lagern stießen die Beamtinnen und Beamten Ende Mai auf 270 Kilogramm Cannabis, mehrere Kilo Haschisch und Kokain sowie zwei Pistolen und eine Pumpgun. Den zwei mutmaßlichen Haupttätern, einem 38- und einem 30-Jährigen, wird bandenmäßiger Drogenhandel in nicht geringen Mengen in mehr als 42 Fällen vorgeworfen.

Im zweiten Fall klagt die Staatsanwaltschaft zwei Weinheimer an, 26 und 27 Jahre alt. Sie sollen gemeinsam mit mehr als 2300 Ecstasy-Pillen, 45 Kilogramm Amphetamin und 180 Kilo Marihuana gedealt haben. Die Polizei hatte bei Durchsuchungen neben Cannabis auch 24 Kilo Streckmittel zum Zubereiten für die synthetische Droge Amphetamin sichergestellt. Ein Teil der Ermittlungsergebnisse beruhe nicht auf Erkenntnissen aus der "Enchro-Chat"-Auswertung, sondern auf anderen Beweismitteln.

Schließlich geht es im dritten Komplex um zwei junge Heidelberger, die an ihrem Wohnort und in Mannheim eine Tonne Marihuana sowie Haschisch und 42 Kilogramm Kokain vertrieben haben sollen, auch sie sitzen in U-Haft. Mitte Februar waren bei einer Großrazzia in Berlin und Brandenburg zwei Verdächtige aufgrund entschlüsselter Daten festgenommen worden. Der zuständige Oberstaatsanwalt Georg Bauer sagte damals, es gehe ausschließlich um Schwerstkriminalität. "Die Ermittlungsbehörden waren über diese Erkenntnisse, um es zurückhaltend auszudrücken, sehr erfreut", ergänzte er, "das wird sich mit weiterer Intensität fortsetzen". Wie Recht er damit hatte, zeigen nun die Anklagen gegen die zehn Männer aus der Region, die sich demnächst vor dem Mannheimer Landgericht verantworten müssen.