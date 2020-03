Rhein-Neckar. (hö) Die beiden Rotkreuz-Kreisverbände Mannheim und Rhein-Neckar/Heidelberg stellen angesichts der Corona-Krise ihre Aktivitäten weitgehend ein. Hier eine Übersicht:

Der DRK Mannheim schließt seine Second-Hand-Shops, Kleiderläden und die Kleiderstube vorerst bis zum 19. April.. Das gilt auch für die Tafeln in Hockenheim, Edingen-Neckarhausen und die Mobile Tafel Schriesheim; bei den Tafeln in der Mannheimer Neckarstadt, Mannheim-Rheinau und Schönau könnten die Öffnungszeiten sich geändert haben (bitte die Aushänge vor Ort beachten, bei Fragen: Telefon 0621/3218123). Auch die Tagespflege-Einrichtungen in Weinheim und Mannheim sind vorerst geschlossen. Eine Notfallversorgung einzelner Besucher kann bei akutem Bedarf über den Ambulanten Pflegedienst in Weinheim erfolgen (Telefon: 06201/602146).

Bis zum 30. April finden zudem keine Erste-Hilfe-Kurse, keine Gesundheits- und keine Familienkurse statt. Auch das Quartiersbüro Schwetzingerstadt in Mannheim ist geschlossen. Begegnungen, Ausflüge oder Seminare im Bereich Migration und Integration werden verschoben. Ebenso findet in der Mannheimer Akademie für soziale Berufe ab heute bis einschließlich Sonntag, 19. April, kein Unterricht statt.

Das DRK Rhein-Neckar/Heidelberg geht ganz ähnlich wie die Mannheimer Kollegen vor. Die Aktivitäten der Kleiderläden "Jacke wie Hose" in Heidelberg, "Jacke wie Hose²" in Sinsheim und der Kontaktwerkstatt Sinsheim werden bis auf Weiteres ausgesetzt. Spendenabgaben sind nur im "Jacke wie Hose" in Heidelberg zu den gewohnten Zeiten möglich (in Sinsheim gibt es einen Container; bei Fragen: Telefon: 06221/90.100 ). Die "Allgemeine Sozialberatung" findet weiterhin ausschließlich in den Räumen des Kleiderladens "Jacke wie Hose" in Heidelberg, Siemensstraße 36, statt (Dienstag, 13 bis 16 Uhr, Mittwoch 9 bis 11 Uhr).

Auch Erste-Hilfe-Kurse finden derzeit nicht mehr in DRK-Räumlichkeiten statt. In Firmen oder Vereinen, die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen können, sind solche Kurse weiterhin möglich.