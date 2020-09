Rhein-Neckar. (RNZ) Am Dienstag, 29. September, wird bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) gestreikt. Wie das Unternehmen mitteilt, wird dann der Bus- und Bahnverkehr der RNV komplett stillstehen.

Konkret bedeutet dies, dass alle Busse und Bahnen der RNV im Depot bleiben. Im Stadtbereich von Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen fahren alle Busse und Bahnen mit 2stelliger Nummer definitiv nicht.

Rund um Mosbach gibt es wohl keinerlei Streiks, da der Busverkehr Rhein-Neckar (BRN) nicht streikt und die einzelnen Buslinien meist von Subunternehmen gefahren werden.

Wie die Situation bei den weiteren Verkehrsbetrieben und den Bussen und Bahnen mit dreistelliger Nummer ist, ist noch nicht absehbar und wird kurzfristig bekannt gegeben, wie ein Sprecher des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) mitteilt. Aktuelle Infos finden Sie hier: https://www.vrn.de/index.html

Los geht der Streik von Betriebsbeginn um 3.30 Uhr und dauert bis zum Betriebsende in der Nacht zu Mittwoch, 30. September. Verwaltung und Werkstätten der RNV werden ebenfalls bestreikt. Auch die Mobilitätszentralen in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg bleiben streikbedingt am Dienstag geschlossen.

Betroffen davon, dass Busse und Bahnen in den Depots bleiben, ist auch der Schülerverkehr der RNV. Ab Mittwoch, 30. September, 3.30 Uhr, wird der Bus- und Bahnverkehr voraussichtlich wieder regulär laufen.

Die S-Bahnen wiederum sollen fahren, sie werden nicht von der RNV betrieben.

Das Unternehmen weist zudem darauf hin, dass die Fahrtausfälle sowohl in digitalen Fahrplanauskünften als auch in den Aushängen an den Haltestellen in der Kürze der Zeit nicht dargestellt werden können. Grundsätzlich wird das Unternehmen am Streiktag nur sehr eingeschränkt erreichbar sein.

Die Beschäftigten der RNV beteiligen sich an diesem Tag an dem von der Gewerkschaft Verdi initiierten Streik kommunaler ÖPNV-Unternehmen.

10.000 kostenlose E-Scooter- und E-Bike-Fahrten von Lime

Der E-Roller-Anbieter Lime wird am Dienstag wegen des Streiks kostenlose E-Scooter- und E-Bikes-Fahrten anbieten. Die Angebote gelten in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen. Hier können die E-Bikes und Scooter gemietet und innerhalb des Betriebsgebietes abgestellt werden.

Und so funktioniert es: Mit dem Code LIMESTATTSTAU erhalten Sie zwei kostenlose Freischaltungen sowie zwei 15-minütige Fahrten (für die Hin- sowie Rückfahrt). Der Code ist am Dienstag zwischen 3 und 23.59 Uhr gültig und auf 10.000 Einlösungen beschränkt. Der Code kann pro Lime Nutzer nur einmal verwendet werden und ist jeweils im gesamten Betriebsgebiet von Lime gültig.

Das Angebot ist gültig nur für Neukunden in Deutschland am Dienstag.

Update: Montag, 28. September 2020, 15.11 Uhr