Mit Videokameras will die Polizei jetzt kontrollieren, wer für Rettungskräfte auf die Seite fährt. Verstöße sollen öfter bestraft werden, im Notfall bleibt dafür keine Zeit. Foto: Pfeifer

Von Matthias Kehl

Sinsheim. Es ist ein nasskalter Donnerstagnachmittag, als sich die Beamten der Autobahnpolizei Walldorf auf der Brücke über der A 6 an der Raststätte Kraichgau Süd aufstellen. Wenige Kilometer entfernt thront die Rhein-Neckar-Arena. Die Polizei will die stauanfällige Strecke mit Videokameras überwachen. An der Brücke hängt ein gelbes Banner, das mit der Aufschrift "Stau! Rettungsgasse!" deutlich macht, worum es bei dieser Aktion geht.

"Das Thema Rettungsgassen hat oberste Priorität", sagt Alexander Ulmer, Chef des Verkehrskommissariats, mit ernster Miene. Als Einsatzleiter hatte er erst am Montag bei einem schweren Unfall auf der A 5 bei St. Leon-Rot mit vier Toten große Mühe, zwischen den sich stauenden Fahrzeugen zum Unglücksort zu gelangen. "Von Kronau aus mussten wir uns zunächst mit Blaulicht mühsam Platz verschaffen", berichtet Ulmer.

Am Stauende sei keine Rettungsgasse gebildet worden. Ohne Behinderung konnten die Polizeibeamten erst auf den letzten zwei Kilometern den schon eingetroffenen Rettungskräften durch die dann gebildete Gasse zu Hilfe eilen, erklärt Autobahnpolizeichef Ulmer. "Ohne Rettungsgasse verstreichen wichtige Minuten, in denen das Leben und die Gesundheit von Menschen auf dem Spiel stehen", sagt Polizeisprecher Michael Klump. Was selbstverständlich klingt, haben viele Verkehrsteilnehmer offenbar immer noch nicht verinnerlicht.

Obwohl der Gesetzgeber seit Oktober die Strafen für die nicht korrekte Einhaltung von Rettungsgassen deutlich erhöht hat, habe sich die Situation auf den Autobahnen nicht wesentlich verbessert. Im Gegenteil:"Nicht nur die Unfälle, sondern vor allem das Unfallmanagement bleibt für uns so ein Problem", sagt Klump.

Ausreichend Abstand zum vorausfahrenden Auto zu halten, sei gerade bei dichtem Verkehr wichtig, erklärt der Polizeisprecher. So könne man Engpässen bei der Bildung von Rettungsgassen vorbeugen. Ist die Fahrbahn aufgrund einer Baustelle besonders schmal, müssen Autofahrer bei stockendem Verkehr so weit wie möglich an den äußersten Rand ausweichen. Der Standstreifen dürfe aber nur genutzt werden, wenn es die Einsatzkräfte ausdrücklich erlauben.

Hintergrund Fragen und Antworten zur Rettungsgasse Bei schweren Verkehrsunfällen zählt für die Rettungskräfte jede Sekunde. Ärgerlich, wenn sie dann im Stau stecken bleiben. Das Land wirbt daher wie jetzt an der A 6 bei Sinsheim (siehe Artikel rechts) für die Rettungsgasse - und droht mit hohen Strafen. Wann muss eine Rettungsgasse gebildet [+] Lesen Sie mehr Fragen und Antworten zur Rettungsgasse Bei schweren Verkehrsunfällen zählt für die Rettungskräfte jede Sekunde. Ärgerlich, wenn sie dann im Stau stecken bleiben. Das Land wirbt daher wie jetzt an der A 6 bei Sinsheim (siehe Artikel rechts) für die Rettungsgasse - und droht mit hohen Strafen. Wann muss eine Rettungsgasse gebildet werden? Nicht erst, wenn der Autofahrer hinter sich das Martinshorn hört, sondern immer, wenn der Verkehr stockt. Schon bevor sich Rettungskräfte bei einem Stau von hinten nähern, müssen die Fahrer bereits bei Schrittgeschwindigkeit die Gasse bilden. Stehen die Autos erst dicht an dicht im Stau, fehlt es schon mal an Platz. Die Vorgaben gelten nicht nur auf Autobahnen, sondern auch auf Bundesstraßen mit mindestens zwei Fahrstreifen in eine Richtung. Wo muss die Gasse entstehen? So schwer ist das nicht: Die Autofahrer auf der linken Spur fahren ein Stück nach links, die anderen nach rechts. Als Merkhilfe gibt es die "Rechte-Hand-Regel": Die Finger der rechten Hand stehen von oben gesehen für die Fahrbahnspuren. Dabei symbolisiert der Daumen die linke Spur, wo die Autos nach links fahren. Alle anderen "Finger" gehen nach rechts. Die Gasse liegt zwischen Daumen und Zeigefinger. Wer kennt die Regeln? Offenbar wenige. "Vielen Verkehrsteilnehmern ist das richtige Verhalten im Stau nicht bekannt", sagt Carl-Eugen Metz vom Vorstand des Autoclubs ADAC Württemberg. Die Regeln seien "offenbar noch nicht so in den Köpfen", sagt auch Michael Klump, Sprecher der Mannheimer Polizei. Zahlen zu Verstößen etwa auf der chronischen Staustrecke A 6 gebe es zwar nicht, ungenügende Rettungsgassen sorgten aber immer wieder für Behinderungen. Was macht das Land? Informieren und kontrollieren. "Wir machen Ernst", kündigt Strobl an. Die Polizei werde die Bildung der Rettungsgasse künftig gezielt überwachen und Verstöße konsequent ahnden. Hierfür setzt unsere Polizei verstärkt Foto- und Videotechnik an Unfallstellen ein", sagt der Innenminister. 60 Brückenbanner fordern die Autofahrer zur Bildung einer Rettungsgasse auf. Auch mit Plakaten und Flyern in Deutsch, Englisch und Französisch wird geworben. Welche Strafen drohen? Verstöße gegen die Pflicht zur Bildung der Rettungsgasse sind seit Ende Oktober vergangenen Jahres mit bis zu 320 Euro Bußgeld und zwei Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg belegt. Bei einer Behinderung oder Gefährdung der Einsatzfahrzeuge droht gar ein Monat Fahrverbot. Die Strafen wurden erst im Jahr 2017 erhöht. Bis dahin lag das Bußgeld bei 20 Euro. Es hatte häufiger Beschwerden von Rettungskräften gegeben, sie würden bei der Arbeit behindert - durch Gaffer, aber auch durch unaufmerksame Autofahrer. Werden die Regeln für die Rettungsgasse auch unterrichtet? Die Verhaltensregeln sind fester Bestandteil des Theorieunterrichts und werden bei den Fahrstunden geübt, wie Jochen Klima, Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg, versichert. Die Rettungsgasse sei auch im amtlichen Fragenkatalog für die theoretische Prüfung enthalten. (lsw)

[-] Weniger anzeigen

Polizeisprecher Klump und Verkehrsexperte Ulmer wollen mit der Aktion samt Videoüberwachung den Finger in die Wunden legen, um auf die Bedeutung der Rettungsgasse aufmerksam machen. Mit Hilfe von Zivilfahrzeugen samt Front- und Heckkamera, wie sie das Verkehrskommissariat am Donnerstag auf den Strecken rund ums Walldorfer Kreuz einsetzt, sollen die Verkehrssünder überführt und zur Kasse gebeten werden.

In den drei Stunden der Kontrollen am Donnerstag erwischt die Autobahnpolizei insgesamt sieben Fahrer, die es mit den Vorgaben zur Rettungsgasse nicht so genau genommen haben. Auf die Betroffenen können Bußgelder und Punkte in Flensburg zukommen.

Satte Strafen hätte es eigentlich auch am Montag für die unaufmerksamen Rettungsgassen-Verweigerer bei dem schweren Unglück auf der A 5 geben müssen. "In solchen Extremsituationen gilt es primär, Menschenleben zu retten", sagt Autobahnpolizeichef Ulmer. "Da konnten wir uns nicht auch noch mit Ordnungswidrigkeiten befassen."