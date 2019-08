Von Anna Manceron

Region Schwetzingen. Sie wollen Leben retten - und werden dabei manchmal zur Zielscheibe. Deutschlandweit berichten viele haupt- und ehrenamtliche Feuerwehrleute und Rettungskräfte von Beleidigungen oder körperlichen Angriffen. Oder davon, dass Bürgern sie absichtlich bei ihrer Arbeit behindern.

In Schwetzingen und Umgebung haben einige Rettungskräfte ähnliche Erfahrungen gemacht. "Meine Kollegen und ich erleben fast täglich, dass uns jemand auf der Straße den Vogel zeigt oder mit dem Kopf schüttelt, wenn wir mit Blaulicht vorbeifahren", berichtet Lars Hoffmann, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen. "Viele strecken uns auch einen mahnenden Zeigefinger entgegen." Bisher haben er und seine Kollegen solche Reaktionen ignoriert, um keine wertvolle Zeit zu verlieren. Denn auf dem Weg zu einem Brand oder Unfall zählt jede Sekunde. "Eigentlich müsste man aussteigen und die Leute fragen, warum sie so reagieren", sagt Hoffmann. "Aber diese Zeit haben wir im Ernstfall nicht."

Als er 1989 in die Jugendfeuerwehr eintrat, war Hoffmann 13 Jahre alt. Seit 2008 arbeitet er hauptamtlich als Gerätewart für die Schwetzinger Wehr. Der Respekt vonseiten der Bürger habe in den vergangenen Jahren nachgelassen, erzählt er. Das zeige sich unter anderem daran, dass viele Menschen die von den Wehrleuten angebrachten Absperrungen nicht respektieren und einfach weiterfahren. "Das rot-weiße Band wird oft ignoriert", sagt Hoffmann.

Handgreiflich sei in Schwetzingen zwar noch niemand geworden, aber in den Nachrichten höre er immer wieder, dass die Gewalt gegenüber Rettungskräften zunehme. Ob ihn das bei seiner täglichen Arbeit belastet? "Nein", sagt Hoffmann. "Ich mache den Job schon so lange, da stehe ich drüber." Vom Unverständnis einiger Bürger für Straßensperrungen oder nächtliche Einsätze mit Sirenenalarm berichten auch seine Kollegen aus Brühl und Ketsch. "Angegriffen wurden wir zwar noch nicht", erzählt Thomas Maier, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ketsch. Aber ein paar blöde Sprüche von angetrunkenen Jugendlichen hätten er und seine Kollegen schon einstecken müssen. Ihm ist auch aufgefallen, dass die Feuerwehrleute bei ihrer Arbeit immer häufiger mit dem Smartphone gefilmt werden - vor allem bei größeren Unfällen oder Bränden.

Dass der Respekt gegenüber Rettungskräften nachlässt, bestätigt auch Hans-Thomas Dilger vom Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Oftersheim. "Wenn wir einen Patienten behandeln, versuchen andere Beteiligte oft einzugreifen - vor allem Jugendliche", sagt der Ehrenamtliche.

Vor zwei oder drei Jahren sei eine Kollegin von ihm sogar nach Dienstschluss im DRK-Wagen mit Pfefferspray angegriffen worden. "Wir waren gerade auf dem Heimweg und sind dabei auf eine Gruppe Betrunkener gestoßen, die auf der Straße standen und nicht zur Seite gehen wollten", berichtet Dilger. "Einer von ihnen hat dann meiner Kollegin ins Gesicht gesprüht und sich dabei wahrscheinlich stark gefühlt." Den Vorfall hätten die Retter bei der Polizei angezeigt. Allerdings habe diese den Täter nicht ausfindig machen können.