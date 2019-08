Reilingen. (RNZ) Seinen guten Ruf verdankt das Reilinger Straßenfest vor allem der großen Auswahl an Speisen und Getränken und der familiär-gemütlichen Atmosphäre. Kein Wunder also, dass die Veranstalter für die 39. Auflage des Fests am 14. September das Motto "Reilingen - zu Gast bei Freunden" gewählt haben.

Sabine Petzold von der Kultur- und Sportgemeinschaft Reilingen, Uwe Schuppel vom Veranstaltungsmanagement der Gemeinde sowie Bürgermeister Stefan Weisbrod stellten das Programm im Rathaus vor. "Über 30 von etwas mehr als 50 Vereinen in Reilingen beteiligen sich", verkündete Petzold erfreut.

Das "zu Gast bei Freunden" beziehe sich auch auf die beiden Städtepartnerschaften mit dem französischen Jargeau und und dem italienischen Mezzago. Mit der französischen Kleinstadt in der Nähe von Orléans feiert Reilingen in diesem Jahr das 25-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft. Mit Mezzago, einer 4400-Einwohner-Gemeinde unweit von Mailand, ist Reilingen seit zehn Jahren verbunden.

Nicht nur das kulinarische Programm, sondern auch die Musik und Unterhaltung sind nach "Reilinger Art" gestaltet. Los geht es um 11 Uhr mit dem Fassbieranstich und zwei Aufführungen des Kindergartens. Mittags bieten die Vereine ein buntes Programm an, und am Abend gibt es ab 18 Uhr Live-Musik mit Olli Roth.

Ab 20 Uhr treten die Gruppen Super Flotsam Overdrive (Frank Vögele, Frank Zirkel, Ralf Schröder, Traub) und Jaycee (Charly Weibel, Jens Penther und Fabian Müller) auf. Zeitgleich spielt um 20.15 Uhr im Feuerwehrgerätehaus die Band K’lydoscope. Mit den regionalen Bands wollen die Veranstalter mehrere Musik-Geschmäcker bedienen. Das Nachmittagsprogramm eröffnet der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Reilingen, danach zeigt das Tanzmariechen des Karnevalsvereins Käskuche einen Schautanz. Weitere Musikbeiträge folgen vom Hohner-Akkordeon Jugendorchester. Auch der Chor Sing2gether und die Gesangsschülerinnen der Musik Akademie PMA Özer treten auf. Die Stepptanzgruppe Heidelberg führt einen Tanz auf, gefolgt vom Männergesangsverein mit einem Gesangsvortrag und von einem Beitrag der Musikfreunde Reilingen.

Ganztägiges Kinderprogramm

Das Nachmittagsprogramm endet mit einer Zumbavorführung zum Mitmachen mit dem Tänzer und Choreografen Fabricio De Lima und einem anschließenden Schautanz der TSV Gymta-Session Altlußheim. Für Kinder besteht den ganzen Tag über das Angebot "Spiel und Spaß für die Kleinsten" im Bauwagen der kommunalen Schulbetreuung in der Graf-Zeppelin-Straße und im Hofbereich des Franz-Riegler-Hauses dreht ein Kinderkarussell seine Runden. Der Verein Freunde Reilinger Geschichte lädt außerdem zum Besuch der Fotoausstellung "Menschen unserer Heimatgemeinde" in die Alte Friedhofstraße ein.

Bürgermeister Stefan Weisbrod freute sich über die große Bereitschaft der örtlichen Vereine, beim Straßenfest mitzuwirken. "Dadurch haben wir noch ein komplett ehrenamtliches Straßenfest", betonte er. Für Weisbrod gehört dieses "Fest der Begegnung" einfach zum Leben in der Gemeinde dazu. Auch wenn das Straßenfest mit den bereitgestellten Leistungen wie beispielsweise Strom Mehrkosten für die Gemeinde bedeute. "Das Fest wird uns einen mittleren vierstelligen Betrag kosten", erklärte der Rathauschef auf Nachfrage.