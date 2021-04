Von Wolf H. Goldschmitt

Weinheim/Rhein-Neckar. Die Rehkitzrettung steht in den Startlöchern. Wenn Ende April das erste Mähen der Wiesen ansteht, haben Rehe bereits Nachwuchs. Weil die Kitze nicht flüchten, sondern sich instinktiv regungslos auf den Boden drücken, kostet diese unglückliche Situation jedes Jahr auf grausame Art bundesweit rund 100.000 Leben.

Insgesamt wird die Zahl der brutal getöteten Wildtiere auf eine halbe Million geschätzt, denn auch Junghasen, Fuchswelpen und Bodenbrüter werden Opfer der Mähmaschinen. Die Rehkitzrettung Weinheim und Umgebung ist Teil eines deutschlandweiten Netzwerkes von Kitzrettern und kämpft seit Jahren gemeinsam mit vielen Helfern gegen den tausendfachen Tod.

Dank zahlreicher Spender gehen die Bergsträßer jetzt mit neuer und deutlich besserer Technik an den Start. Sie fliegen mit einer Drohne nun in bis zu 80 Metern Höhe und können dadurch mehr Fläche in kürzerer Zeit absuchen. Auch die Kooperation mit Jägern und Landwirten habe sich enorm verbessert, sagt Michael Ehlers. Bereits jetzt lägen Anmeldungen aus Weinheim und Umgebung vor.

Leider sei es unmöglich, alle Anfragen zu bedienen, da die Landwirte vom Wetter abhängig sind und meistens alle gleichzeitig beginnen zu mähen. Die Wärmebildkamera der Drohne kann aber nur bei kühlen Temperaturen effektiv arbeiten. Zeitfenster: zwischen 4 und 9 Uhr morgens. Interessierte Landwirte und Jagdpächter sollten deshalb folgende Informationen beachten: Die Bitte um Unterstützung müsste zumindest 24 Stunden vor dem eigentlichen Mähtermin erfolgen. Je mehr Vorlaufzeit, desto höher sei die Chance auf eine Zusage und viele Helfer.

Ein Rehkitz bleibt regungslos liegen, wenn Gefahr droht. Foto: gol

Der zuständige Jagdpächter sollte einverstanden und anwesend sein. Notfalls reiche aber auch eine schriftliche Einverständniserklärung. Die Flächen müssen relativ zeitnah nach der Suche gemäht werden, damit kein neues Wild in die Wiese wechselt. "Ebenso können wir gesicherte Kitze nicht länger als zwei bis vier Stunden von den Elterntieren trennen, da die Jungen gesäugt werden müssen", teilt Ehlers mit. Der Einsatz erfolgt ehrenamtlich und kostenlos.

Landwirte seien ohnehin gesetzlich dazu verpflichtet, selbst alle möglichen Maßnahmen zu treffen, um Schaden von den Wildtieren abzuwenden. Sollte die Rettung aufgrund von Auslastung nicht verfügbar sein, entbinde das nicht davon, selbst zu suchen. Für das "Ausmähen" von Wildtieren seien schon Bewährungsstrafen verhängt worden.

Auch in Weinheim und Umgebung gab es im vergangenen Jahre unschöne Vorfälle mit getöteten Kitzen, die zur Anzeige durch den Jagdpächter geführt haben. "Wer ohne Maßnahmen zu mähen beginnt oder trotz getöteten Kitzes weiter mäht, handelt mit Vorsatz", macht Ehlers deutlich.

Wöchentlich erreichen die Kitzretter schon jetzt Hilferufe, in denen es um vermeintlich hilflose Waisenkinder, vorwiegend Junghasen, Frischlinge und Eichhörnchen geht. Wildtierstationen wie die von Jeanette Plehn-Mahler in Sandhausen sind inzwischen am absoluten Limit.

Wegen der Pandemie sind mehr Menschen in der Natur unterwegs, und der knappe Lebensraum der Tiere wird noch kleiner. Oft verlieren sich Nachwuchs und Elterntiere auf der Flucht vor Menschen oder deren Hunden. Leider werden vermeintlich hilflose Tiere auch viel zu oft einfach eingesammelt, statt abzuwarten und kompetente Hilfe zu kontaktieren. Nicht selten sind die Elterntiere ganz nah und warten nur darauf, dass der Mensch verschwindet. Michael Ehlers rät deshalb: "Bitte niemals voreilig ein Jungtier anfassen oder gar mitnehmen, sondern Polizei, Tierrettung oder den Jäger verständigen."

Info: Spaziergänger, die auf frisch gemähten Wiesen tote oder verletzte Rehkitze finden, sollten umgehend den zuständigen Jagdpächter, das Ordnungsamt oder die Polizei verständigen. Kontakt zur Rehkitzrettung: Telefon 0179/967 32 32: Mail: rehkitzrettung.weinheim@gmail.com; Facebook: www.facebook.com/RehkitzretterWeinheim/. Wer die Initiative Rehkitzrettung unterstützen möchte, kann sich als Helfer melden oder eine Spende an den Tierschutzverein Weinheim überweisen, Stichwort Rehkitzrettung, Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, IBAN: DE 41 6705 0505.0039 9189 35.