Rhein-Neckar. (kaf, cal, sös) Der Koalitionsvertrag steht - Doch wie wird er in den Parteien aufgenommen? - Die RNZ fragte bei Politikern aus der Region nach.

Franziska Brantner

< Franziska Brantner (Grüne), Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Heidelberg/Weinheim: "Neue Kleider und trotzdem ist der König nackt. Keine Antworten auf die dringenden Fragen des sozialen Zusammenhalts, sondern ein bisschen mehr vom Alt-Bekannten, aber eben nicht Zielführendem. Der Klimaschutz kann mit der Neuauflage der GroKo erstmal einpacken. (...) Die Beschlüsse zu Europa können eine Chance für Europa sein. Aber wir glauben es erst, wenn wir auch Taten sehen."

Jens Brandenburg

> Jens Brandenburg (FDP), Bundestagsabgeordneter für Rhein-Neckar: "Das müde ‚Weiter so‘ der ehemals großen Koalition hat sich durchgesetzt. Unterschiede werden mit Geld zugeschüttet. Für die junge Generation wird es richtig teuer. Die GroKo verschläft die Modernisierung unseres Landes und sehnt sich jetzt schon nach einer Erlösung bei der nächsten Wahl."

Lothar Binding

< Lothar Binding (SPD), Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Heidelberg/Weinheim: "Einerseits hätte ich mir eine neue Struktur im Einkommensteuertarif gewünscht. Der Spitzensteuersatz beginnt zu früh bei 53.000 Euro, sollte viel später beginnen und er sollte angehoben werden. Andererseits bin ich froh, dass der Solidaritätszuschlag für 90 Prozent der Einkommenszahler abgeschafft wird. (...) Koalitionen sind gelebte Kompromisse. Und so fasse ich zusammen: Ich bin gegen die Große Koalition, aber dafür - dafür, weil die einzig realistische Alternative: Neuwahl - erstens kaum Ergebnisse erwarten lässt, die wesentlich andere Konstellationen erlauben und zweitens nicht so oft gewählt werden sollte, bis den Parteien das Ergebnis gefällt."

Georg Nelius

> Georg Nelius (SPD), Landtagsabgeordneter Neckar-Odenwald: "Im Großen und Ganzen bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Aber auch bei den Ministern gilt: Es hängt immer davon ab, was man draus macht. Ich werde jetzt im Rahmen meiner Möglichkeiten für diese Koalition werben. Ich habe Verständnis für die Gegner. Aber dieses Mal muss man die Entscheidung vom Kopf her treffen, die Bauchgefühle zurückstellen."

Lars Castellucci

< Lars Castellucci (SPD), Bundestagsabgeordneter Rhein-Neckar: "Gut verhandelt, das kann man nicht anders sagen. Natürlich haben wir als Sozialdemokraten viel weitergehende Ziele, die mit der Union nicht zu erreichen sind. Aber das Wahlergebnis gibt nicht mehr her. Für unsere Ziele müssen wir besser werben, damit andere Mehrheiten wieder erreichbar sind."

Karl A. Lamers

> Karl A. Lamers (CDU), Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Heidelberg/Weinheim: "Ich bin überzeugt, dass die getroffenen Vereinbarungen Deutschland weiter voran bringen. Die Ergebnisse werden sich für viele Menschen spürbar positiv auswirken - ich denke zum Beispiel an Familien, an die Themen Rente und Pflege; ich sehe auch Fortschritte im Bereich Wohnen und Mieten. (...) Jetzt ist es wichtig, das Einigende nach vorne zu stellen und nicht das, was uns bislang getrennt hat. Wer eine Revolution vermisst, dem sage ich, als CDU-Mann kann ich einer Revolution nichts abgewinnen. Für mich steht vernünftiges Regieren und die Weiterentwicklung unseres Landes im Vordergrund."

Alexander Föhr

< Alexander Föhr, Vorsitzender der CDU Heidelberg: "Der Koalitionsvertrag ist eine gute Basis für die kommenden vier Jahre, in dem sich beide Parteien wiederfinden. Die Union hat sich vor allem bei den Themen Sicherheit, Flüchtlinge und auch Familie durchgesetzt. Ich vermisse aber längerfristige Ziele, wie Deutschland in zehn oder zwanzig Jahren aussehen soll. Auch finanzielle Nachhaltigkeit ist meiner Ansicht nach nicht zu erkennen. Nicht zufrieden bin ich mit der Ressortverteilung: Die CDU hat hier ein großes Ressort zu wenig bekommen."

Bastian Schneider

> Bastian Schneider, Vize-Bundesvorsitzender der Jungen Union und Vorsitzender der CDU Ladenburg: "Dass die SPD trotz den Erfahrungen aus 2015 jedes Jahr 220.000 Migranten vor allem aus Afrika und dem Nahen Osten ins Land lassen will, ist aberwitzig. Zum Glück stellen wir als Union den Innenminister, der hier für Ordnung und deutliche Begrenzung sorgen wird. Gut finde ich, dass mit dem Baukindergeld und der Abschaffung des Soli die Mitte der Gesellschaft entlastet wird. Aus Verantwortung für unser Land und die Bürger sollten wir dem Vertrag zustimmen."

Erik Bertram

< Erik Bertram, Mitglied im Vorstand der CDU Baden-Württemberg und Vorsitzender der CDU Heidelberg-Altstadt/Schlierbach: Der Geist des großen Aufbruchs fehlt im Koalitionsvertrag. Ich hätte mir gewünscht, dass die CDU mehr eigene Anliegen formuliert und durchsetzt. Der SPD das Finanzministerium zu überlassen, kostet einen Christdemokraten viel Überwindung."

Karl Klein

> Karl Klein (CDU), Landtagsabgeordneter Wiesloch: "Ich freue mich, dass nun endlich eine Regierungsbildung möglich wird, aber meine Begeisterung in der Ministerienzuteilung hält sich sehr in Grenzen. Die CDU zahlt einen hohen Preis, was sicherlich auf Dauer nicht sein kann."

