Region Schwetzingen. (sbl) Die Bildungslandschaft in der Region Schwetzingen profitiert im Jahr 2018 von Landesförderungen in Millionenhöhe. Wie der Grünen-Landtagsabgeordnete Manfred Kern mitteilte, erhält der Landkreis Schwetzingen von der Schulhausbauförderung Mittel in Höhe von rund 4,7 Millionen Euro.

Zu den geförderten Baumaßnahmen gehört etwa der Neubau der Karl-Friedrich-Schimper-Schule. Schwetzingen und die Zweckverbandsgemeinden Plankstadt und Oftersheim erhalten mehr als 2,8 Millionen Euro. Außerdem werden die Erweiterung der Comenius-Schule (SBBZ) des Rhein-Neckar-Kreises in Schwetzingen mit knapp über einer Million, der Umbau der Neurottschule in Ketsch mit 372.000 sowie die Erweiterung der Friedrich-von-Schiller-Schule in Reilingen mit 309.000 Euro bezuschusst. 88.000 Euro stellt die Landesregierung für die Erweiterung der Theodor-Heuss-Grundschule in Eppelheim zur Verfügung.

"Wir schaffen hier moderne Lern- und Lebensräume", erklärte Manfred Kern, der für den Wahlkreis Schwetzingen im Landtag sitzt, in seiner Mitteilung. Das Land bezuschusst im Jahr 2018 insgesamt 89 Schulbauprojekte mit 104 Millionen Euro aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Im Vergleich zum Vorjahr stellt Baden-Württemberg damit 36 Millionen Euro mehr an Zuschüssen bereit.

Hinzu kommen 65 weitere Bauprojekte für Ganztagsschulen mit rund 18 Millionen Euro. Darauf haben sich Kultusministerium, Finanz- und Innenministerium mit den Kommunalen Landesverbänden (Städtetag Baden-Württemberg, Gemeindetag Baden-Württemberg, Landkreistag) verständigt.