Von Anna Manceron

Region Schwetzingen. Olav Gutting hat es geschafft: Der Rechtsanwalt aus Oberhausen-Rheinhausen hat bei der Bundestagswahl am vorgestrigen Sonntag zum sechsten Mal in Folge das Direktmandat im Wahlkreis 278 Bruchsal-Schwetzingen gewonnen – trotz deutlicher Stimmverluste. Er wird die Region in dieser Legislaturperiode als einziger Abgeordneter vertreten. Der 50-Jährige sitzt seit 2002 für die CDU im Bundestag und hat seitdem jede Wahl gewonnen. Diesmal konnte er 29,6 Prozent der Erststimmen für sich verbuchen – und damit fast zwölf Prozent weniger als bei der Bundestagswahl 2017. Im Jahr 2013 hatten ihm sogar 51,8 Prozent der Wähler ihre Erststimme gegeben.

Von solchen Zustimmungswerten kann der CDU-Abgeordnete heute nur noch träumen. Am Wahlabend wirkte er dementsprechend ein wenig geknickt. "Ich bin enttäuscht und hatte mir ein besseres Ergebnis erhofft", so Gutting. "Aber das muss ich nun so annehmen. Beim nächsten Mal wollen wir es besser machen." Seinen Stimmverlust im Wahlkreis erklärte er sich mit dem "allgemeinen Absturz", den die CDU derzeit erlebe. "Dieser Bundestrend hat auch in Baden-Württemberg zugeschlagen", sagte Gutting. "Dem kann man sich auch als direkt gewählter Abgeordneter nicht entziehen." Immerhin habe er alle Gemeinden direkt für sich gewinnen können. Sein bestes Ergebnis verzeichnete Gutting in Hambrücken mit 35,9 Prozent, sein schlechtestes in Oftersheim mit knapp unter 27 Prozent. Der Vorsprung zu seiner Herausforderin von der SPD, Nezaket Yildirim, betrug dort nur 0,6 Prozentpunkte.

Die Sozialdemokratin landete im Wahlkreis erneut auf dem zweiten Platz, konnte sich im Vergleich zur letzten Bundestagswahl aber verbessern. Mit insgesamt 21,9 Prozent holte sie zwar "nur" 2,4 Prozentpunkte mehr, legte aber in allen Gemeinden, die zum Rhein-Neckar-Kreis gehören, um bis zu vier Prozentpunkte zu. Ihr bestes Ergebnis erreichte Yildirim in Brühl mit 26,7 Prozent. In den Gemeinden des Landkreises Karlsruhe hingegen holte sie zwischen 17 (Hambrücken) und 20,9 Prozent (Bruchsal). "Das hat mein Ergebnis nach unten gezogen. Da merkt man sehr deutlich, dass der Wahlkreis in zwei Landkreise unterteilt ist", erklärte Yildirim am Montag gegenüber der RNZ.

Die Sozialdemokratin aus Schwetzingen ist trotzdem zufrieden. "Bei der Wahl 2017 gab es noch mehr als 20 Prozent Unterschied zwischen Olav Gutting und mir, jetzt sind es nur noch knapp acht. Darauf können wir stolz sein", betonte Yildirim. Die 44-jährige Projektleiterin für Wohnraum aus Schwetzingen kann sich gut vorstellen, bei der nächsten Bundestagswahl wieder anzutreten. "So ein Mandat bekommt man nicht beim ersten Mal. Da muss man über mehrere Jahre hinweg im Wahlkreis Präsenz zeigen", sagte Yildirim.

Die Kandidatin der Grünen, Nicole Heger, musste in den vergangenen Monaten ein Rennen gegen die Zeit absolvieren. Die Stadträtin aus Waghäusel war erst Mitte Juni von ihrer Partei nominiert worden, nachdem den Grünen ihr ursprünglicher Kandidat, Danyal Bayaz, nach seinem Wechsel in die Landesregierung weggebrochen war.

Knapp dreieinhalb Monate blieben Heger, um sich im ganzen Wahlkreis bekannt zu machen. Immerhin konnte sie das Erststimmen-Ergebnis der Grünen fast verdoppeln: von 8,3 (2017) auf 14,8 Prozent. "Wir hatten uns ein besseres Ergebnis erhofft und sind trotz des guten Zuwachses im Vergleich zur letzten Wahl etwas enttäuscht", erklärte sie am Montag. Aber: Mit einem etablierten CDU-Kandidaten, der beim letzten Mal mehr als 40 Prozent der Stimmen geholt hatte, sei ihre Hoffnung auf das Direktmandat nicht so groß gewesen. Am meisten punktete Heger bei den Wählern in Schwetzingen, wo sie 17,9 Prozent der Erststimmen erhielt. Dort habe sie einige Termine gehabt und sei mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen.

Christopher Gohl (FDP) landete mit 11,7 Prozent der Erststimmen auf dem vierten Platz. Der Liberale war vor wenigen Monaten für den ausgeschiedenen FDP-Abgeordneten Christian Jung (Wahlkreis Karlsruhe-Land) über die Landesliste in den Bundestag nachgerückt und hatte sich nun um das Direktmandat im Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen beworben. Diesmal hat er es allerdings nicht ins Parlament geschafft. Ruth Rickersfeld (AfD) belegte mit 11,6 Prozent der Erststimmen den fünften Platz – gefolgt von Alexander Geyer (Freie Wähler) mit 3,4 Prozent, Alena Schmitt (Die Linke) mit 2,6 Prozent, Frank Theis (Die Basis) mit 1,9 Prozent, Gerd Wolf (Die Partei) mit 1,7 Prozent und Jonas Fritsch (Einzelbewerber) mit 0,95 Prozent.

Insgesamt durften bei dieser Wahl im Spargelwahlkreis genau 195.755 Menschen ihre Stimme abgeben. Mehr als Dreiviertel von ihnen machten von diesem Recht auch Gebrauch. Im Vergleich zur letzten Bundestagswahl ist die Wahlbeteiligung aber minimal gesunken: von 78,7 auf 77,8 Prozent.