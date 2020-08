Reilingen. (RNZ) Der Anblick von Ratten löst bei vielen Menschen Unbehagen oder Angst aus. Die Nager haben allgemein einen äußerst schlechten Ruf. Wobei Begegnungen zwischen Ratten und Menschen meistens eher glimpflich ausgehen. Denn die Ratte ist ein Fluchttier und nimmt deshalb schneller Reißaus, als ihr menschliches Gegenüber. Da Ratten aber nicht nur unangenehm, sondern auch gesundheitsgefährdend sein können, führt die Gemeinde Reilingen wie viele andere Kommunen regelmäßig Rattenbekämpfungen im Gemeindegebiet durch. Diese Bekämpfungen erstreckten sich aber nur auf öffentliche Flächen und Gebäude sowie die Kanalisation, erklärt Bauhofleiter Torsten Braun. Auf Privatgrundstücken ist der Besitzer bei einem Rattenbefall selbst für die Bekämpfung der Nager verantwortlich.

Bauhofmitarbeiter Hans Anweiler hat eine Sachkundeprüfung für das Bekämpfen von Wirbeltieren abgelegt. Er öffnet jeden zweiten Kanalisationsschacht und befestigt dort Köder, die die Nager anlocken sollen. Sein Kollege Victor Müller hilft ihm dabei. Die in Deutschland verbreitete Wander- und Hausratte ist ein Vorrats- und Hygieneschädling, der sich schnell vermehrt. Aber nicht nur das: Ratten können auch Krankheiten übertragen, Lebensmittel verunreinigen und Parasiten ins Haus bringen. Das Problem sei quasi "hausgemacht", betonen die Reilinger Rattenbekämpfer. Denn immer noch entsorgten zu viele Menschen ihre Essensreste in der Toilette.

Nur 20 Gramm reichen aus, um eine Ratte satt zu machen. Bei der Rattenbekämpfung kommt ein spezielles Nagergift der zweiten Generation zum Einsatz. Dieses wirkt schon mit der Einmaldosis tödlich. "Das Gift verursacht eine zeitlich leicht verzögerte Wirkung, sodass die Ratte an einem anderen Ort verendet, als dort, wo sie gefressen hat", erklärt Torsten Braun. Die Köder sind weder für Menschen noch für Nutz- und Haustiere erreichbar. Nur die Ratten haben Zugang zu ihnen durch die Kanalisation.

Nach vier Wochen werden die Kanalschächte dann kontrolliert. Falls eine weitere Charge Gift eingebracht werden muss, wiederholt sich das ganze Prozedere.

Doch auch jeder einzelne Bürger könne etwas gegen den Rattenbefall tun, erklärt die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung. "Ratten sind Allesfresser, die überall ihr Auskommen finden", heißt es dort. Fleischreste aus der Mülltonne oder Speisereste im Gebüsch dienten ihnen ebenso als Nahrung wie der Unrat in der Kanalisation.

Um das Nahrungsangebot für die Ratten zu verringern, nennt die Gemeinde folgende Grundregeln: Organische Abfälle oder Essensreste sollten nicht über die Toilette oder den Spülstein entsorgt werden. Außerdem sollte man den Biomüll nur in dafür vorgesehene Abfallbehälter werfen. Diese müssen stets fest verschlossen sein und in einem sauberen Umfeld stehen. Wenn man selbst kompostiert, gehören Küchenabfälle nicht auf, sondern in den Kompost. Laut Gemeinde sollte man geschlossene Komposter bevorzugen, die zum Boden hin mit einem engmaschigen Metallgitter versehen sind. Die Verwaltung rät auch davon ab, wilde Tiere zu füttern, da die Ratten von liegen gebliebenen Krümeln und Resten profitierten.

Außerdem sei es wichtig, die Rohrleitungen instand zu halten. Laut Gemeinde sind Fälle bekannt, in denen Ratten durch schadhafte Leitungen oder einen verkrusteten Abfluss nach oben geklettert und durch die Toilette in die Wohnung gelangt seien.