Am Morgen des 9. August war ein 54-Jähriger mit seinem Audi in die Konstruktion des Tankstellendaches gerast. Dieses ging in Flammen auf. Der Mann starb bei dem Unfall. Foto: dpa

Von Carsten Blaue

Weiterstadt. Gut zwei Monate nach einem Flammeninferno ist die Raststätte der Tank- und Rastanlage Gräfenhausen Ost an der A5 bei Weiterstadt für Verkehrsteilnehmer wieder anfahrbar. Die Tankstelle allerdings noch nicht. Das teilte ein Sprecher der Bonner Tank & Rast-Gruppe GmbH & Co. KG am gestrigen Mittwoch mit. Diese ist Eigentümerin der Anlage, die am Morgen des 9. August nur knapp einer noch größeren Katastrophe entgangen war.

Ein 54 Jahre alter Audi-Fahrer war nach damaligen Angaben der Ermittlungsbehörden in suizidaler Absicht in die Tragekonstruktion des Tankstellendaches gerast. Zuvor hatte er seinen Wagen noch auf etwa 150 km/h beschleunigt. Der Mann starb bei dem Unfall. Der Audi war bei der Kollision in zwei Teile zerbrochen und fing danach Feuer, und nur Sekunden später brannten auch die Zapfsäulen, das Dach und ein Kleintransporter lichterloh. Nach Behördenangaben hatte ein Tankstellenmitarbeiter geistesgegenwärtig reagiert und den Notausschalter gedrückt, sodass kein Treibstoff mehr in die Zapfsäulen nachströmen konnte. So brannten nur die Restmengen von Benzin und Diesel – jeweils zwischen fünf und zehn Liter – in den Zapfanlagen.

Bis zu 180 Feuerwehrleute aus der ganzen Region und das Technische Hilfswerk kämpften gegen das Feuer, in dem die beiden Fahrzeuge komplett ausbrannten. Besonders knifflig waren die Löscharbeiten an dem einsturzgefährdeten Dach. Der Fahrer des "Sprinters" blieb unversehrt. Er hatte sich zum Unfallzeitpunkt im Verkaufsraum aufgehalten. Der Sachschaden ging letztlich in die Millionen. Die Autobahn GmbH des Bundes hatte die Tank- und Rastanlage sofort sperren lassen.

Inzwischen ist zumindest die Raststätte nach Sanierungsarbeiten wieder geöffnet. Die Gastronomie, die sanitären Einrichtungen und die Fernfahrerduschen stünden zur Verfügung, so der "Tank & Rast"-Sprecher. Seinen Angaben zufolge wird die Tankstelle voraussichtlich im Frühjahr nächsten Jahres wieder geöffnet. Bis dahin können Reisende, die auf der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs sind, die Tank- und Rastanlagen Bergstraße Ost und Wetterau Ost ansteuern.