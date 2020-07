Heidelberg/Mannheim. (RNZ/mare) Der Trassenverlauf des Radschnellwegs zwischen Heidelberg und Mannheim steht fest. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe am Dienstag mit.

Und so soll die Radschnellverbindung aussehen:

> Stadtgebiet Mannheim: Der geplante Radschnellweg beginnt auf der Höhe des Paradeplatzes in Mannheim und verläuft jeweils im Einbahnstraßensystem der Quadrate. Nach Überquerung des Friedrichsrings verläuft er bis zur Friedrich-Ebert-Brücke auf dem Neckardamm. Anschließend wechselt der Radschnellweg über die Friedrich-Ebert-Brücke an das nördliche Neckarufer. Auf der nördlichen Neckarseite verläuft er weiter in Richtung Osten entlang des Universitätsklinikums und parallel zur Feudenheimer Straße.

Grafik: RNZ-Repro

Anschließend schwenkt der Radschnellweg zum "Pfeifferswörth" und führt entlang des Vereinsgeländes zur Brücke über die Bundesstraße B38a bis hin zum Ortsrand von Feudenheim. Von dort verläuft der geplante Trassenkorridor über die Spessartstraße und Odenwaldstraße bis zur Straßenbahnendhaltestelle "Feudenheim". Am Knotenpunkt Odenwaldstraße/Ilvesheimer Straße wird der Radschnellweg in Richtung Ilvesheim abknicken und auf der Südseite der Ilvesheimer Straße bis zur Autobahnüberführung der A6 geführt.

Zwischen der A6 und dem Ortsrand von Ilvesheim verläuft der zukünftige Radschnellweg auf der Südseite der Feudenheimer Straße. Am Knotenpunkt Banater Straße wird aufgrund der hohen Verkehrsmengen eine kreuzungsfreie Querung des Radschnellwegs entstehen (voraussichtlich Unterführung).

> Gemeindegebiet Ilvesheim: Am Ortsrand von Ilvesheim zweigt der Radschnellweg in Richtung Neckar ab. Entlang des Neckarkanals führt er bis zum Industriegebiet von Ladenburg und an diesem entlang bis zur zukünftigen Neckarbrücke der neuen Landesstraße L597, wo er in Richtung Süden abbiegt.

> Querspange L597: Weiter verläuft der Radschnellweg parallel zur neuen L597 in Richtung Süden, bevor er zwischen Seckenheim und Neu-Edingen wieder in östliche Richtung abknickt.

> Gemeindegebiet Edingen-Neckarhausen: Bis zum Knotenpunkt Neckarhauser Straße verläuft der Radschnellweg entlang der L637. Im weiteren Verlauf führt er südlich der OEG-Trasse entlang. An der Gemarkungsgrenze zu Heidelberg quert die Trasse den vorhandenen Bahnübergang am Wasserturm und wird nachfolgend auf der Nordseite der Gleise weitergeführt.

> Stadtgebiet Heidelberg: Von Edingen kommend quert der geplante Radschnellweg die A5 mit einer neuen Unterführung. Der weitere Verlauf ist dann nördlich und parallel zur OEG-Trasse entlang der Edinger Straße, Neckarhauser Straße und Adlerstraße und biegt nachfolgend ab in die Liselottenstraße bis hin zur Mannheimer Straße.

Entlang der Mannheimer Straße verläuft der Radschnellweg weiter bis ins Stadtgebiet Heidelberg. Hier wird er in das durch die Stadt Heidelberg geplante Projekt "Stadt an den Fluß" integriert. Der Radschnellweg endet schließlich an der Theodor-Heuss-Brücke auf Höhe des Bismarckplatzes.

Insbesondere in Ilvesheim hat es schließlich Abweichungen zur ursprünglich angedachten Vorzugstrasse gegeben, in weiten Teilen wurde daran aber festgehalten. Die konkrete Ausgestaltung der Trasse wird auch in den kommenden Wochen und Monaten noch ausgearbeitet, die Öffentlichkeit soll dabei miteinbezogen werden.

Auch eine zeitliche Verschiebung bahnt sich an: So ist nach aktuellem Stand eine Einleitung des Planfeststellungsverfahrens frühestens im Sommer 2021 vorgesehen. Parallel dazu strebt das Regierungspräsidium Karlsruhe an, einzelne Teilabschnitte des Radschnellweges, für die kein Planfeststellungsverfahren erforderlich ist, ab diesem Zeitpunkt bereits umzusetzen.

Info: www.radschnellweg-hd-ma.de/onlinebeteiligung