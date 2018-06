Schwetzingen. (stek) Am Donnerstag beginnt die Weltmeisterschaft in Russland. Spätestens seit dem Sommermärchen von 2006 gehört Public Viewing zum festen Bestandteil der deutschen Fankultur. Die RNZ hat herausgefunden, wo die großen Leinwände in Schwetzingen und der Umgebung aufgebaut sind.

> Schwetzingen: Hier werden die Spiele in der Alten Wollfabrik und im Kaffeehaus auf dem Schlossplatz übertragen.

> Brühl: Auf dem Rohrhofer Sommerfest der IG Vereine am Göggelbrunnen werden am 13. und 14. Juli das Spiel um Platz drei und das Finale gezeigt.

> Plankstadt: Im Welde Lustgarten werden genau wie in der "Wärtschaft" (Schwetzinger Straße 29) die Spiele gezeigt.

Für Hockenheim, Ketsch und Oftersheim hat die RNZ keine Informationen bekommen. Die ein oder andere Bar wird sicherlich Spiele übertragen. Allerdings gibt es keine öffentlichen Anträge.