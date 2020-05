Von Alexander Albrecht

Heidelberg/Rhein-Neckar. Seit knapp zwei Monaten stehen die Räder der Reisebusunternehmen wegen der Corona-Krise still. Ein Ende der Einschränkungen und Reiseverbote ist derzeit nicht in Sicht, viele Betriebe fürchten einen finanziellen Kollaps. Doch nun kommt der Protest ins Rollen. 30 bis 40 Reisebusse sollen am kommenden Mittwoch, 13. Mai, mit einem einstündigen Konvoi durch Heidelberg auf die Probleme der Branche aufmerksam machen.

Die Teilnehmer stammen aus der ganzen Metropolregion, von Walldürn bis Hockenheim, von der Bergstraße und der Pfalz bis in den Kraichgau. Zeitgleich findet vor dem Heidelberger Rathaus eine Kundgebung von Vertretern der Reisebüros statt. Die Veranstaltungen tragen den Titel "Rettet die Touristik – es ist fünf vor zwölf".

Busunternehmen und Reisebüros fordern von der Politik Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden, erstere analog zum Hotel- und Gaststättenverband mindestens bis Ende nächsten Jahres einen auf sieben Prozent reduzierten Mehrwertsteuersatz.

Edith Mayer und Steffen Nahler organisieren die Demonstration und Kundgebung. Nahler führt in Meckesheim ein Reisebüro und eine Filiale in Mosbach, er beschäftigt sechs Mitarbeiter. Edith Mayer und ihr Bruder Michael leiten ein Busunternehmen in Neckargemünd. Seit vielen Jahren bedient der Betrieb als Subunternehmer verschiedene Linienbündel im Einzugsbereich des Busverkehrs Rhein-Neckar (BRN). In der Reisebranche vermietet die Firma überwiegend ihre Fahrzeuge an Gruppen, arbeitet dazu ein Rahmenprogramm aus und sorgt für die Hotelunterkunft.

Fotos: Privat

Zweites Standbein des Unternehmens ist ein "freies" Reisebüro ebenfalls in Neckargemünd. Dieses bietet vom klassischen Pauschalurlaub über Wellness- und Städtetrips auch Studienreisen und Kreuzfahrten an. "Wir hatten bis Anfang März Rekordumsätze", sagt Steffen Nahler. Inzwischen seien sämtliche bis zum Sommer gebuchten Reisen storniert worden, die kompletten Einnahmen bei weiterlaufenden Kosten weggefallen. "Wir sind ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen", so Nahler, "aber die Krise trifft uns extrem hart". Ähnlich ist die Lage im Reisebüro von Edith Mayer.

"Auch die Umsätze im Busbetrieb sind massiv eingebrochen", sagt sie. Nach dem Lockdown im März habe man im öffentlichen Nahverkehr bis zur Umstellung auf den Normalfahrplan zum 4. Mai 25 Prozent der Linieneinnahmen verloren. "Ein enormer Batzen", wie Mayer betont. Das Hauptgeschäft im Reisebusverkehr wäre normalerweise im Frühjahr wieder angelaufen.

"Seit knapp zwei Monaten sind jedoch touristische Reisen für unbestimmte Zeit verboten", berichtete die Geschäftsfrau. Im Mai und Juni wird regelmäßig der größte Umsatz gemacht. "Aktuell springen die ,festen Gruppen’ aufgrund der allgemeinen Unsicherheit schon für September und Oktober, zum Teil sogar für November ab", schildert Mayer die Probleme. "Somit haben wir abgesehen von ein paar wenigen Stornokosten in diesem Jahr noch überhaupt keine Einnahmen im Reisebusgeschäft."

Der Kampf ums Überleben werde auch für das "sehr solide" aufgestellte Unternehmen "plötzlich sehr real". Nahler musste alle Mitarbeiter wegen der Corona-Krise in Kurzarbeit schicken, neue Buchungen seien selten. Provisionen fließen nur an die Büros, wenn die Kunden auch tatsächlich Urlaub machen. "Da mindestens bis Sommer alle Reisen storniert werden, müssen die seit November erhaltenen Gelder zurückgezahlt werden", so Nahler. Zeitgleich hat der Betrieb Ausgaben für Gehälter, Sozialabgaben und Versicherungen.

"Ich arbeite praktisch jeden Tag zehn bis zwölf Stunden ,ehrenamtlich’ und ohne Entlohnung im Reisebüro", sagt Edith Mayer. Sie habe zwar Steuerstundungen beantragt. Andererseits: Kein Umsatz bedeute auch keine Abgaben. Derzeit befinden sich 17 der 30 Beschäftigten im Busbetrieb in Kurzarbeit. Von den 19 Bussen – sieben im Reise- und zwölf im Linienverkehr – haben die Mayers zeitweise 15 abgemeldet, um Kfz-Steuer und vor allem die Versicherungsbeiträge zu sparen.

In der mitunter hart umkämpften Tourismusbranche ist Solidarität das Gebot der Stunde. "Busunternehmen, Hotels, Reisebüros und -veranstalter können gar nicht ohne einander", sagt Steffen Nahler. Und Edith Mayer ergänzt: "Wir wollen uns gemeinsam in der Politik Gehör verschaffen und bei der Verteilung von Rettungsgeldern nicht wieder hinten runterfallen. Ohne Hilfe stehen zwei Drittel der touristischen Unternehmen vor dem Aus."

Mayer hat für das Reisebüro 9000 Euro Soforthilfe für drei Monate erhalten. Die Fixkosten lägen allerdings bei rund 10.000 Euro – für einen Monat. "Das Geld reicht bei Weitem nicht", sagt sie. Mit 30.000 habe der Staat das Busunternehmen unterstützt. Was nach Angaben von Mayer für einen "Betrieb unserer Größe" nur ein Tropfen auf den heißen Stein sei.

Deshalb setzt sich der CDU-Landtagsabgeordnete Albrecht Schütte für ein weiteres Zuschussprogramm ein. Er sagt der RNZ: "Weder kann es sein, dass Busse aus NRW ab Pfingsten durch Baden-Württemberg rollen, solche Reisen hier jedoch nicht angeboten werden. Noch ist es nachvollziehbar, wenn Menschen in der Bahn zum Beispiel nach Rügen in den Urlaub fahren dürfen, nicht aber im Reisebus."

Offenbar arbeitet die Landesregierung bereits an dem von Schütte geforderten Sofortprogramm. Wie Hermino Katzenstein, der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion auf RNZ-Anfrage mitteilt, hat das Verkehrsministerium bereits ein Konzept erstellt, das die Reisebusunternehmen stützen soll. Sie sollen den Plänen zufolge insgesamt 40 Millionen Euro für die Monate März bis Mai erhalten.

Der Entwurf ist laut Katzenstein schon dem Finanzministerium und den grün-schwarzen Regierungsfraktionen vorgestellt worden. Die Verhandlungen liefen allerdings noch. "Und da natürlich viele Branchen um finanzielle Hilfe bitten, ist noch ungewiss, ob und in welcher Höhe die Gelder fließen werden", erklärt Katzenstein.

Passend zum Titel der Kampagne hupen die Busfahrer am Mittwoch um 11.55 Uhr "SOS", also dreimal lang und dreimal kurz. Aus Solidarität dürfen auch Fahrer in Linienbussen mithupen. Der Rundkurs der rollenden Demonstration führt voraussichtlich vom Altstadt-Bahnhof durch das Neckartal, am Bismarckplatz vorbei und wieder zurück.

Die Stadt Heidelberg hat die Protestaktion bereits genehmigt, will an diesem Montag aber noch eventuelle Auflagen, zum Beispiel bezüglich des Streckenverlaufs, mitteilen.