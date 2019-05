Im Rhein-Neckar-Kreis unterhält der Verein Postillion an zahlreichen Standorten knapp 70 Einrichtungen und Dienste. Foto: Charisius

Rhein-Neckar. (sha/zg) Gute Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche und deren Familien schaffen, das hat sich der Verein Postillion nach eigenen Angaben zur Aufgabe gemacht. Im Rhein-Neckar-Kreis unterhalte man knapp 70 Einrichtungen und Dienste, um diesen Anspruch zu verwirklichen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Die Anfragen nach neuen Angeboten würden nicht abnehmen, betonte der Geschäftsführende Vorsitzende, Stefan Lenz, anlässlich des Vorstellung des Jahresberichts 2018. Insbesondere die Waldkindergärten und Waldhorte als Angebote für Schulkinder würden sich einer großen Beliebtheit erfreuen.

Hier könnten Kinder noch eine sehr unbeschwerte Kindheit in der Natur erleben. Es gebe für die Entwicklung der Kinder viele positive Aspekte, vor allem die Möglichkeit der Bewegung. 15 Waldeinrichtungen werden es zum Jahresende sein, kündigte Lenz an.

Der Verein sei gewachsen und damit auch die Struktur. So sei Ende 2018 der Bereich der Krippen in die Hände von Isabel Lehenmeier gelegt worden, die mit zwei Bereichsleitungen alle 32 Kinderkrippen des Vereins betreue und auch für die fachliche Weiterentwicklung zuständig sei.

Wie Lenz betonte, werde sich die Kinder- und Jugendhilfe in den nächsten Jahren verändern. Man setze sehr stark auf eine integriert-sozialräumliche Kinder- und Jugendhilfe, mit einer Vernetzung von präventiven, aber auch unterstützenden Hilfen zur Erziehung.

Hierzu starte der Verein im August 2019 im Trägerverbund mit einem Erfurter Träger in einem Stadtteil in Erfurt ein sozialräumlich integriertes Erziehungshilfeangebot. Erstmalig werde man damit auch außerhalb der Region tätig sein. Eine Expansion in andere Regionen sei jedoch nicht geplant. "Der Postillion wird ein Rhein-Neckar-Kreis-Verein bleiben", sagte Lenz.

Der Verein werde die gesamte Schulkinderbetreuung verändern, kündigte Lenz an. Ende 2019 solle hierfür eine gemeinnützige GmbH gegründet werden, da ein Verein als Träger nicht mehr zu begründen sei. In der gGmbH würden alle Schulkinderbetreuungsangebote gebündelt, die außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe liegen und die an Schulen stattfinden.

Diese stundenweisen Betreuungsangebote sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherstellen. Mit der neuen Gesellschaft möchte der Verein besser auf die Herausforderungen der Zukunft reagieren. Sehr zufrieden zeigt sich Stefan Lenz mit der Entwicklung der Mobilen Jugendarbeit. Sie sei wichtig, um Jugendliche zu begleiten, die gerade losgelöst von der Schule und dem Elternhaus ihren Weg suchen würden. Und es sei sehr erfreulich, dass es immer wieder gelänge, Jugendliche dazu zu motivieren sich für ihre Belange selbst einzusetzen.

Auch der genaue Blick auf die Personalsituation sei in Zeiten des Fachkräftemangels - gerade im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe - extrem wichtig, sagte Lenz. Auch wenn derzeit die Stellen besetzt werden könnten, sein doch Investitionen in die Zukunft wichtig. Daher habe sich der Verein entschlossen, ab September 2019 eine eigene Fachschule für Sozialpädagogik in Eppelheim ins Leben zu rufen.

Dies sei eine langfristige Weichenstellung in die Zukunft, damit sichergestellt sei, dass der Verein, der insgesamt 550 Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe beschäftigt, auch weiterhin genügend qualifizierte und gut ausgebildete Kolleginnen und Kollegen habe. Der Bedarf im Bereich der Kindertagesbetreuung sei weiter steigend.

Im vergangenen Jahr sei in Wiesloch ein Neubau mit einem Kostenvolumen von rund vier Millionen Euro auf den Weg gebracht worden. Es stehen noch zwei weitere Neubauten in ähnlicher Größenordnung auf der Tagesordnung, die Ende 2019 in Angriff genommen werden, kündigte Lenz abschließend an.