Viernheim/Mannheim/Heilbronn. (cab) Poser und andere Verkehrsrowdys beschäftigten die Polizei auch in den vergangenen Tagen. Auf der Autobahn zwischen Mannheim und Weinheim wurden zwei Raser "geblitzt". In Mannheim machte ein Poser die Innenstadt unsicher, und in Heilbronn traf sich die Poser- und Tuningszene auf mehreren Parkplätzen.

Hier zählte die Polizei am Donnerstagabend alleine auf dem Parkplatz einer Diskothek bis zu 30 aufgemotzte Fahrzeuge, um die sich rund 50 Personen tummelten. Ähnlich viele seien es an zwei anderen Stellen gewesen. Die Parkplätze seien geräumt und abgesperrt worden, hieß es am Freitag. Das habe dazu geführt, dass sich die Poser auf Tankstellen verteilten. Als die Ausgangssperre begonnen habe, hätten die meisten Autos das Stadtgebiet aber wieder verlassen. Drei Anzeigen wegen Verstößen gegen die Coronavorschriften hat es dennoch gegeben.

Drei Monate Fahrverbot, 660 Euro Bußgeld sowie zwei Punkte in Flensburg drohen einem 33 Jahre alten Autofahrer, der bereits am Mittwochnachmittag mit 173 km/h auf der A659 bei Viernheim erwischt wurde. Er rauschte in die Tempomessung auf dem Streckenabschnitt, auf dem nur 100 Kilometer pro Stunde erlaubt sind. Hier wurde auch ein 25-Jähriger mit 164 Sachen erfasst. Für ihn dürften laut Polizei ebenfalls zwei Punkte fällig werden, dazu zwei Monate ohne Führerschein und 440 Euro Bußgeld.

Wie hoch der Bußgeldbetrag für einen 18-Jährigen ausfällt, den die Polizei am Mittwochabend in der Mannheimer Innenstadt gestoppt hat, ist noch unklar. Der junge Mann verhielt sich "poser-typisch", wie das Polizeipräsidium Mannheim am Freitag mitteilte. Zwischen den Quadraten E5 und E6 machten Streifenbeamte seinem Treiben ein Ende.