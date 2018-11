Viernheim. (pol/van) Die Polizei Lampertheim-Viernheim hat am Mittwochabend bei Kontrollen in der Weinheimer Straße und Geschwindigkeitsmessungen an der Landesstraße L3111 in Richtung Hüttenfeld Anzeigen und Bußgelder verhängt.

Im Rahmen der Kontrollen wurde ein 23-jähriger BMW-Fahrer ohne Führerschein angehalten. Gegen ihn wird nun ermittelt, er durfte nicht mehr weiterfahren. Ein anderer Autofahrer ist mit dem Handy am Ohr erwischt worden. Neben einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro ist nach Angaben der Beamten ein Punkt in Flensburg fällig.

Außerdem gingen der Polizei einige Erwachsene ins Netz, die nicht angeschnallt waren. Auch ein Kind saß offenbar völlig ungesichert in einem Fahrzeug. Hier werden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

Bei den insgesamt 17 durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen sind drei Autofahrer besonders aufgefallen, die im Waldstück auf der L3111 erheblich zu schnell unterwegs gewesen waren. Auf der Strecke, auf der nur 60 km/h erlaubt sind, wurde die Höchstgeschwindigkeit jeweils um 74 km/h, 51 km/h und 44 km/h überschritten. Auf die Autofahrer kommen nun Bußgelder in Höhe von 600 Euro, 240 Euro und 160 Euro, Fahrverbote zwischen einem und drei Monaten sowie jeweils zwei Punkte in Flensburg zu.

Wie die Polizei berichtet, müssen Autofahrer besonders zu dieser Jahreszeit in den Abend- und Morgenstunden mit vermehrtem Wildwechsel rechnen. Die Beamten appellieren, in Wald- und Feldgebieten mit angepasster Geschwindigkeit und besonders aufmerksam zu fahren, um Schaden für sich und andere abwenden oder minimieren zu können.

Weitere Kontrollen sollen folgen.