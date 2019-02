Von Stefan Kern

Plankstadt. Schöner hätte es kaum laufen können. Die Sonne strahlte am blauen Himmel, und in den Straßen Plankstadts machten sich bei frühlingshaften Temperaturen seltsame und vor allem bunte Gestalten breit. Frösche und Meerjungfrauen, Hexen, Hunnen und Satansbraten, Monster und Superhelden, Käfer und Bienen sowie erstaunlich viele Rotkäppchen und Löwen - sie alle warteten auf die Narren des Backenbläser-Umzugs - der erste Umzug diese Saison im Rhein-Neckar-Kreis.

Für den achtjährigen Niklas war das Warten eine echte Geduldsprobe. Als Batman verkleidet war er für den Süßigkeiten-Regen gerüstet. "Ich habe zwei Tüten und bin schnell", erklärte der kleine Jäger. Als der Narrenwurm, angeführt von den Guggablast-Truppen des Plankstadter Carneval Clubs Blau-Weiß endlich kam, gab es für den Jungen kein Halten mehr. Ihn im Blick zu halten, war für seine Eltern tatsächlich nicht leicht. Umweltpolitik hat dieses Jahr die Altlossemer Bagaasch als närrisches Motto erkoren. Mit dem Slogan "Hört auf mit dem Plastikmüll, wir leben doch im Ozean", einem kunstvoll gestalteten Wagen und glitzernden Fischen im Anhang, bezogen sie deutlich und lautstark Stellung gegen die Verschmutzung der Weltmeere. Eine weitere kleine Truppe machte fröhlich und gut gelaunt mit dem Motto "Wir sind Pflegekräfte, da Superhelden keine Berufsbezeichnung ist" Werbung für den Pflegeberuf. "Ein wenig Politik muss schon sein", fand Zuschauerin Silvia Höhn, die vom närrischen Treiben begeistert war.

Aus der regionalen Narrenwelt war diesmal fast alles dabei, was Rang und Namen hat: Vom C.C. Blau Weiß Hockenheim, C.C. Grün-Weiß Oftersheim und den Käskuche aus Reilingen über das Fastnachts-Komitee "Die Luxe" aus Altlußheim und die Sippschaft vom Rhoi bis hin zur SCG Schwetzingen, den Kollerkrotten aus Brühl, den Rohrhöfer Göggeln und den Heidelberger Schlossnarren gaben sich beim ersten großen Umzug in der Region viele Narren die Ehre. Richtig toll war eine Truppe, die die Fünfzigerjahre samt dazugehöriger Frisur und Vespa wieder aufleben ließ. Der Fantasie schienen kaum Grenzen gesetzt, und dementsprechend gefeiert wurden die Narren.

Die elfjährige Lily war als Rotkäppchen verkleidet und stand in der vordersten Reihe. Wenn es einmal so fröhlich und bunt zugehe, dann müsse das ausgenutzt und gefeiert werden, fand sie. Besonders lebhaft ging es auf dem Platz zwischen Rathaus und Gemeindezentrum zu. Voll mit kleinen und großen Narrenzug-Fans kochte die Stimmung fast über. Es waren nicht viele, aber einige übertrieben es dabei dann doch ein wenig. Möglichst schnell viel Alkohol zu trinken, ist nicht wirklich eine närrische Disziplin. "Aber", erklärte ein Zuschauer, "das war schon immer so, und die meisten Jugendlichen werden dann doch recht schnell vernünftig". Wir Älteren sind es ja auch geworden.

Der Narren-Lindwurm zog davon ungerührt weiter und verbreitete viel gute Laune bei den Fasnachtsfreunden. Die kleinen Süßigkeitenjäger schienen auch zufrieden zu sein. Mit vollen Tüten und strahlenden Augen ging es nach Hause. Der kleine Niklas zumindest freut sich schon auf die nächsten Fasnachtsumzüge in der Region.