Von Anna Manceron

Plankstadt. Die von der Landesregierung verordneten, weitergehenden Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus gelten seit Dienstag auch in Plankstadt. Alle öffentlichen Einrichtungen sind weitgehend geschlossen. Die Landesregierung hat ein sofortiges Betriebsverbot für folgende Einrichtungen ausgesprochen: Kultur- und Bildungseinrichtungen jeglicher Art, Kinos, Schwimm- und Hallenbäder, Thermalbäder, Saunen, Fitnessstudios und sonstige Sportstätten in geschlossenen Räumen. Auch Volkshochschulen und Jugendhäuser sowie öffentliche Bibliotheken, Vergnügungsstätten und Prostitutionsstätten müssen ihre Türen schließen. In Plankstadt betrifft dies folgende Einrichtungen:

> Sport- und Bildungseinrichtungen: Alle Sporthallen, die Kegelhalle, die Tennishalle, die Grillhütte, das Schwimmbad, die Bücherei und das Museum des Heimat- und Kulturkreises (HKK) müssen schließen. Für Eheschließungen im Museumsgebäude gelten jedoch Ausnahmeregeln: Der angrenzende Trausaal ist nach wie vor für Eheschließungen nutzbar – allerdings nur mit beschränkter Personenanzahl. "Momentan sind auch keine Eheschließungen geplant", erklärt Rathaussprecherin Sabine Zeuner auf Nachfrage. Zurzeit sind im Kalender des Standesamts nur jeweils zwei Termine Anfang und Ende April eingetragen.

> Kranken- und Pflegeeinrichtungen: Alle Besuche in Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen, Dialyse-Einrichtungen und Tageskliniken sind bis auf Weiteres verboten. Ausnahmen unter Auflagen gelten nur bei erkrankten Kindern, in Teilen der Psychiatrie und zur Sterbebegleitung. In Alten- und Pflegeheimen sowie stationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderung sind Besuche nur mit Erlaubnis der Einrichtungsleitung und unter Schutzvorkehrungen möglich. Personen mit Anzeichen von Atemwegserkrankungen sowie Kontaktpersonen von Corona-Erkrankten ist der Zutritt zu diesen Einrichtungen komplett untersagt. Dies gilt für das Caritas-Altenheim, die Demenz-WG und für die Besucher der Tagespflegeeinrichtung im Kurpfalzpark.

> Gastronomie: Der Betrieb von Gaststätten ist grundsätzlich untersagt. Von diesem Verbot ausgenommen sind Speisegaststätten, wenn sichergestellt ist, dass die Plätze für die Gäste so angeordnet sind, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist.

Stehplätze müssen so angeordnet sein, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Gästen besteht. Außerdem müssen die Wirte sicherstellen, dass im Fall einer Infektion mögliche Kontaktpersonen für einen Monat nachverfolgbar bleiben.

Alle Speisegastronomen in Plankstadt müssen also die Vorgaben bezüglich der Abstände einhalten, die Besucher namentlich erfassen und die Daten mindestens einen Monat lang aufbewahren. Der Betrieb von Bars und Kneipen und allen Lokalen, die keine Speisewirtschaft sind, ist verboten.

> Veranstaltungen: In geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel sind Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern verboten. Darüber hinaus empfiehlt die Gemeinde dringend, alle Veranstaltungen, die nicht unbedingt notwendig sind, abzusagen. Das gilt auch für Familienfeiern mit weniger als 100 Gästen. Bei öffentlichen Veranstaltungen mit weniger als 100 Teilnehmern entscheiden die zuständigen Behörden vor Ort anhand der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und unter Berücksichtigung des lokalen Infektionsgeschehens über ein Verbot.

Info: Weitere Infos zu einzelnen Veranstaltungen erhalten Bürger bei der Ortspolizeibehörde. Am besten funktioniert der Kontakt per E-Mail: ordnungswesen@plankstadt.de. Telefonkontakte sind nur für Notfälle vorgesehen. Eine persönliche Vorsprache ist nicht möglich.