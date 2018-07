Plankstadt. (pol/rl) Zu einem kuriosen Verkehrsunfall in der Wieblinger Straße kam es am frühen Sonntagmorgen. Gegen 3.40 Uhr war ein stark betrunkener 20-jähriger Autofahrer auf der Straße unterwegs und setzte seinen Wagen gegen Stromkasten, wobei das Auto stark beschädigt wurde. Danach versuchte der 20-Jährige noch über die Leopoldstraße weiterzufahren. In der Ludwigstraße gab der Wagen dann aber vollends den Geist auf.

Bei der Alkoholkontrolle der verständigten Polizei stellte sich heraus, dass der 20-Jährige noch mit 2,3 Promille am Steuer gesessen hatte. Ein im Auto mitfahrender 27-jähriger Heidelberger hatte sich bei dem Unfall verletzt und kam nach notfallmedizinischer Versorgung vor Ort in ein Mannheimer Krankenhaus.

Der Sachschaden wurde auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.